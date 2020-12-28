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Уряд оголосив тендер на передпроєктні роботи аеропорту на Закарпатті

Очікувана вартість -  5 млн грн.

Уряд оголосив тендер на передпроєктні роботи аеропорту на Закарпатті
Фото: https://dpsu.gov.ua

Уряд України оголосив тендер на передпроєктні роботи нового аеропорту на Закарпатті.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Oголошено тендер на передпроєктні роботи нового аеропорту на Закарпатті, та в результаті даних робіт буде визначено остаточне місце розташування нового аеропорту. Очікувана вартість 5 млн грн", - написав Криклій.

За його словами, проєктні роботи планується почати в наступному 2021 році.

Мінінфраструктури планує побудувати аеропорт за 3 роки.

"На 2021 рік держава вже виділила 2,4 млрд грн на будівництво нових аеродромних комплексів - 1,4 млрд грн на міжнародний аеропорт “Дніпропетровськ” і 1 млрд грн на “Херсон”, “Вінницю” та “Рівне”, - додав Криклій.

Міністр зазначив, що за наступні роки планується побудувати і реконструювати головні аеропорти регіонального значення.

"Сподіваємось підписати договір про відкриття неба з Європою  в першому кварталі 2021 року та очікуємо, що в наступному році відновиться приблизно половина авіаперевезень в порівнянні з 2019 роком, і повернемось на рівень 2019 року в 2023 році", - зауважив Криклій.

Нагадаємо, у вересні Кабмін виділив 30 мільйонів гривень на проєкт аеропорту на Закарпатті. Уряд також планує залучити 4 мільярди гривень приватних інвестицій. Криклій заявив, що це дасть можливість відкрити рейси до Києва, Дніпра, Харкова, Одеси. А також до таких країн, як Польща, Угорщина, Чехія, Італія, Іспанія;̈ Туреччина, Єгипет.

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