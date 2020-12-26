Шмигаль:"У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже +5%"

За словами прем'єра, станом на 23.12 загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100%.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд прогнозує зростання економіки на майже 5%.

Про це глава уряду написав у Facebook.

"У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже +5%. Для цього в нас із вами є все необхідне: стратегія, ресурси та готовність спільно працювати заради блага своєї країни", - заявив Шмигаль.

За його словами, станом на 23.12 загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100%. До кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.

"Коли наш Уряд прийшов у березні, відставання по доходах становило майже 40 млрд грн. Завдяки активній роботі по боротьбі зі схемами та скрутками цю цифру вдалося нівелювати. У порівнянні з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням зборів на більш ніж 60 млрд грн", - зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що держава повністю виконує свої зобов'язання, зокрема з фінансування капітальних видатків.

"На Єдиному казначейському рахунку станом на 23.12 було понад 60 млрд грн, і це абсолютний рекорд на цю дату. Всі борги із зарплат шахтарям виплачені, кошти на закупівлю вакцин виділені, доплати у розмірі 8 тис. грн українцям, діяльність яких буде припинена внаслідок “карантину зимових канікул”, вже здійснюються", - зауважив очільник уряду.

Також Шмигаль підкреслив, що програма доступних кредитів для МСБ “5-7-9” цього року вийшла на позначку в 16 млрд грн.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Згідно з документом, наступного року на розвиток освіти і науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення – 315 млрд грн. На безпеку та оборону держави передбачили 267 млрд грн.