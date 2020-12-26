Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"
Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"
У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль:"У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже +5%"

За словами прем'єра, станом на 23.12 загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100%.

Шмигаль:"У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже +5%"
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд прогнозує зростання економіки на майже 5%.

Про це глава уряду написав у Facebook.

"У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже +5%. Для цього в нас із вами є все необхідне: стратегія, ресурси та готовність спільно працювати заради блага своєї країни", - заявив Шмигаль.

За його словами, станом на 23.12 загальний фонд державного бюджету вже виконано на 100%. До кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.

"Коли наш Уряд прийшов у березні, відставання по доходах становило майже 40 млрд грн. Завдяки активній роботі по боротьбі зі схемами та скрутками цю цифру вдалося нівелювати. У порівнянні з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням зборів на більш ніж 60 млрд грн", - зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що держава повністю виконує свої зобов'язання, зокрема з фінансування капітальних видатків. 

"На Єдиному казначейському рахунку станом на 23.12 було понад 60 млрд грн, і це абсолютний рекорд на цю дату. Всі борги із зарплат шахтарям виплачені, кошти на закупівлю вакцин виділені, доплати у розмірі 8 тис. грн українцям, діяльність яких буде припинена внаслідок “карантину зимових канікул”, вже здійснюються", - зауважив очільник уряду.

Також Шмигаль підкреслив, що програма доступних кредитів для МСБ “5-7-9” цього року вийшла на позначку в 16 млрд грн.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Згідно з документом, наступного року на розвиток освіти і науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення – 315 млрд грн. На безпеку та оборону держави передбачили 267 млрд грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також