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Шмигаль анонсував ухвалення рішення щодо ПСО на ринку електроенергії найближчим часом

Остаточного рішення щодо підвищення тарифів для населення поки нема. 

Шмигаль анонсував ухвалення рішення щодо ПСО на ринку електроенергії найближчим часом
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував прийняття рішення щодо постачальника зі спеціальними обов'язками (ПСО) на ринку електроенергії найближчим часом.

Про це глава уряду заявив на офіційному відкритті високовольтної лінії 750 кВ "Запорізька АЕС - Каховська", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Врегулювання балансу на ринку електроенергії - це одне з перших завдань, яке отримав новопризначений в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко. Міненерго зараз активно працює з НКРЕКП, проводить розрахунки по ПСО на ринку електроенергії, розглядає різні моделі. Ми готуємося прийняти це рішення найближчим часом", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Міненерго прораховує необхідність підвищення тарифів на електроенергію на 2021 рік, тож остаточного рішення щодо цього немає.

Нагадаємо, в Україні в другому кварталі 2020 року середня ціна на електроенергію на Ринку на добу вперед (РДВ) була вищою, ніж у країнах Євросоюзу. Найнижчі ціни - в Норвегії і Швеції.

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