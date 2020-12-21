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В Україні розпочали виплату матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена в результаті карантину з 8 січня

До Пенсійного фонду вже передали кошти для 280 тисяч заявок.

В Україні розпочали виплату матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена в результаті карантину з 8 січня
Фото: пресслужба ОПУ

Майже 300 тис. заявок на отримання допомоги у зв’язку з майбутнім посиленням карантинних заходів буде задоволено до кінця тижня. Це майже 90% від усіх заявок, які надійшли у додатку "Дія".

Про це повідомила пресслужба Офісу президента за результатами селекторної наради за участю президента України Володимира Зеленського.

"Початок року – це завжди вихідні у зв’язку зі святами. Ми всі знаємо, що державні установи працюють доволі повільно. У нас 710 тисяч ФОПів і суб’єктів господарювання, які мають отримати виплати. І здійснити це потрібно до 8 січня. Це один з пріоритетів для уряду", - сказав глава держави.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розпочинається виплата матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена в результаті посиленого карантину з 8 січня.

"До Пенсійного фонду вже передали кошти для 280 тисяч заявок. Сьогодні, згідно з постановою, перший день, коли ми починаємо виплати людям", - зазначив глава уряду.

Уряд сподівається, що більшість підприємців отримає фінансову підтримку у зв’язку з майбутнім локдауном, запланованим на 8-24 січня 2021 року, ще до кінця 2020-го.

Нагадаємо, 9 грудня Володимир Зеленський підписав закони про допомогу бізнесу. ФОПам, які постраждали через карантин, держава виплатить по 8 тис. грн і компенсує витрати по сплаті ЄСВ за найманих працівників. Бізнес також отримає податкові канікули та списання до 3 тис. боргів зі сплати податків.

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