iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
​Бутусов на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони
​Бутусов на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів
​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів
ГоловнаЕкономікаДержава

Опитування показало погіршення оцінки стану оподаткування в Україні

Найгіршу оцінку отримала якість податкового законодавства.

Опитування показало погіршення оцінки стану оподаткування в Україні
Фото: dp.sfs.gov.ua

Опитування 91 податкового експерта компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) у рамках дослідження "Податковий індекс" за другий-третій квартал 2020 року показало погіршення оцінки ситуації з оподаткуванням - 2,9 бала за максимальних 5 порівняно з 2,95 бала в попередній хвилі опитування, яка охоплює четвертий квартал 2019-го - перший квартал 2020-го.

Про це свідчать результати опитування, проведеного ЄБА спільно з "EY в Україні", передає "Інтерфакс-Україна".

"Результати Податкового індексу демонструють невтішну стабільність настроїв податкових експертів другий рік поспіль. До того ж протягом усієї історії дослідження з 2011 року індекс жодного разу не перетнув позначку у 3 бали", - йдеться в релізі за підсумками опитування.

Серед складових податкового індексу найгіршу оцінку отримала якість податкового законодавства - 2,74 бала, а найкращою була ситуація з фіскальним тиском - 3,13 бала із 5 можливих.

Загальна ж оцінка індексу залишається в негативній площині, додала ЄБА.

Опитування показало збільшення кількості респондентів, які відчули тиск, - 32% порівняно з 24% у попередній хвилі дослідження. Водночас 23% опитаних зазначили, що фіскального тиску майже не було, а 18% не помітили жодних його проявів, проте в попередній хвилі опитування таких було 49% та 11% відповідно, свідчать дані ЄБА.

Говорячи про методи фіскального тиску, бізнес назвав необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими органами та інформаційні запити, "пропозиції" сплати податків авансом, несвоєчасне подання звітності через технічні збої роботи сервера податкової (що є причиною штрафів), а також нарахування спірних штрафів та обтяжливі перевірки.

"Хоча більшість респондентів, зокрема 52%, вказали на задовільний рівень послуг, проте кількість задоволених роботою податківців зменшилася до 24% (32% у попередньому періоді). Також зросла кількість невдоволених - до 24% (17% на початку року)", - зазначила бізнес-асоціація.

За словами заступника директора ЄБА Світлани Михайловської, з огляду на радикальні зміни в податковому законодавстві цього року скарги експертів на незрозумілість нових правил і відсутність роз'яснень не дивують.

При цьому 60% задовільно оцінили процес підготовки звітності, тоді як 30% назвали його обтяжливим і 12% - легким.

Дослідження "Податковий індекс" ЄБА здійснює з 2011 року, оцінюючи при цьому якість податкового законодавства, адміністрування податків, фіскальний тиск та якість податкового обслуговування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також