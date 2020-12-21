Опитування показало погіршення оцінки стану оподаткування в Україні

Опитування 91 податкового експерта компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) у рамках дослідження "Податковий індекс" за другий-третій квартал 2020 року показало погіршення оцінки ситуації з оподаткуванням - 2,9 бала за максимальних 5 порівняно з 2,95 бала в попередній хвилі опитування, яка охоплює четвертий квартал 2019-го - перший квартал 2020-го.

Про це свідчать результати опитування, проведеного ЄБА спільно з "EY в Україні", передає "Інтерфакс-Україна".

"Результати Податкового індексу демонструють невтішну стабільність настроїв податкових експертів другий рік поспіль. До того ж протягом усієї історії дослідження з 2011 року індекс жодного разу не перетнув позначку у 3 бали", - йдеться в релізі за підсумками опитування.

Серед складових податкового індексу найгіршу оцінку отримала якість податкового законодавства - 2,74 бала, а найкращою була ситуація з фіскальним тиском - 3,13 бала із 5 можливих.

Загальна ж оцінка індексу залишається в негативній площині, додала ЄБА.

Опитування показало збільшення кількості респондентів, які відчули тиск, - 32% порівняно з 24% у попередній хвилі дослідження. Водночас 23% опитаних зазначили, що фіскального тиску майже не було, а 18% не помітили жодних його проявів, проте в попередній хвилі опитування таких було 49% та 11% відповідно, свідчать дані ЄБА.

Говорячи про методи фіскального тиску, бізнес назвав необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими органами та інформаційні запити, "пропозиції" сплати податків авансом, несвоєчасне подання звітності через технічні збої роботи сервера податкової (що є причиною штрафів), а також нарахування спірних штрафів та обтяжливі перевірки.

"Хоча більшість респондентів, зокрема 52%, вказали на задовільний рівень послуг, проте кількість задоволених роботою податківців зменшилася до 24% (32% у попередньому періоді). Також зросла кількість невдоволених - до 24% (17% на початку року)", - зазначила бізнес-асоціація.

За словами заступника директора ЄБА Світлани Михайловської, з огляду на радикальні зміни в податковому законодавстві цього року скарги експертів на незрозумілість нових правил і відсутність роз'яснень не дивують.

При цьому 60% задовільно оцінили процес підготовки звітності, тоді як 30% назвали його обтяжливим і 12% - легким.

Дослідження "Податковий індекс" ЄБА здійснює з 2011 року, оцінюючи при цьому якість податкового законодавства, адміністрування податків, фіскальний тиск та якість податкового обслуговування.