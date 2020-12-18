ЄБРР і ЄІБ виділили Україні 450 млн євро кредиту на ремонт доріг

У рамках цього проєкту українська сторона бере на себе зобов'язання побороти корупцію.

Європейський банк реконструкції і розвитку та уряд України в особі міністра інфраструктури Владислава Криклія уклали кредитну угоду на 450 млн євро за проєктом "Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна - дорожні коридори)".

Кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях та будівництво Північного обходу Львова, інформує пресслужба Мінінфраструктури.

"У рамках програми президента "Велике будівництво" у цьому році будується рекордна кількість автошляхів. Вже оновлено понад 4 тис км доріг по всій країні, і ми зробимо ще більше завдяки укладенню кредитної угоди з ЄБРР "Розвиток транс'європейської транспортної мережі". Реалізація цього проєкту дозволить не лише покращити стан автошляхів за маршрутами міжнародних транспортних коридорів, а й підвищити безпеку дорожнього руху на дорогах, що сполучають Україну з ЄС та Київ з Чорним морем", - заявив Криклій.

У рамках цього проєкту українська сторона бере на себе зобов'язання щодо вдосконалення системи закупівель "Укравтодору" та посилення наявних в "Укравтодорі" механізмів внутрішнього контролю, політики та процедур запобігання хабарництву та корупції, повідомили в ЄБРР.

"Ці заходи реалізовуватимуться як пілотна програма відповідно до підписаного в жовтні 2020 року між урядом України та ЄБРР Меморандуму про взаєморозуміння, метою якого є зміцнення корпоративного управління в державному секторі та впровадження ефективних механізмів запобігання корупції та боротьби закупівель на державних підприємствах", - наголошується в повідомленні на сайті банку.

В ЄІБ і ЄБРР наголосили, що боротьба з корупцією в Україні має вирішальне значення і для досягнення суспільної довіри до державних інституцій і для досягнення більш сильного, стійкого та інклюзивного економічного зростання.

"Успіх реформ в "Укравтодорі", де ЄІБ і ЄБРР співпрацюють із метою вдосконалення практики боротьби з корупцією та належного управління, стане лакмусовим папірцем для ширшої програми за участю більшої кількості державних підприємств та агентств", - зазначено в заяві.

В "Укравтодорі" повідомляють, що фінансування ЄБРР складатиметься з трьох траншів.

Транші I та III на загальну суму €290 млн будуть використані для реконструкції 275 км автошляху M05 Київ-Одеса, який з’єднує столицю з чорноморськими портами. Цей автошлях є частиною IX коридору ТEN-T, що забезпечує критично важливе сполучення між Північною та Південною Європою.

Транш ІІ розміром €160 млн буде використаний для фінансування будівництва 24-кілометрової північної ділянки кільцевої об’їзної дороги навколо Львова – найбільшого міста у Західній Україні. Через Львів проходять чотири міжнародні автошляхи, два з яких є частинами коридорів ТEN-T ІІI (Брюссель-Київ) та V (Венеція-Київ).

З коштів ЄБРР також буде профінансовано стратегічну оцінку дорожньої безпеки в масштабах національної мережі автодоріг з метою визначення та пріоритизації найбільш небезпечних ділянок для подальшої реалізації відповідних заходів пом’якшення ризиків. Частина коштів буде використана для впровадження систем управління впливами важкого транспорту.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Банк уже взяв на себе зобов’язання щодо надання майже €14,5 млрд у рамках 486 проєктів по всій країні. Наразі всі зусилля Банку зосереджені на наданні країнам, в яких він інвестує, допомоги у подоланні впливів пандемії коронавірусу.