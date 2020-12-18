Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
ГоловнаЕкономікаДержава

ЄБРР і ЄІБ виділили Україні 450 млн євро кредиту на ремонт доріг

У рамках цього проєкту українська сторона бере на себе зобов'язання побороти корупцію.

ЄБРР і ЄІБ виділили Україні 450 млн євро кредиту на ремонт доріг
Фото: facebook/Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

Європейський банк реконструкції і розвитку та уряд України в особі міністра інфраструктури Владислава Криклія уклали кредитну угоду на 450 млн євро за проєктом "Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна - дорожні коридори)".

Кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях та будівництво Північного обходу Львова, інформує пресслужба Мінінфраструктури.

"У рамках програми президента "Велике будівництво" у цьому році будується рекордна кількість автошляхів. Вже оновлено понад 4 тис км доріг по всій країні, і ми зробимо ще більше завдяки укладенню кредитної угоди з ЄБРР "Розвиток транс'європейської транспортної мережі". Реалізація цього проєкту дозволить не лише покращити стан автошляхів за маршрутами міжнародних транспортних коридорів, а й підвищити безпеку дорожнього руху на дорогах, що сполучають Україну з ЄС та Київ з Чорним морем", - заявив Криклій.

У рамках цього проєкту українська сторона бере на себе зобов'язання щодо вдосконалення системи закупівель "Укравтодору" та посилення наявних в "Укравтодорі" механізмів внутрішнього контролю, політики та процедур запобігання хабарництву та корупції, повідомили в ЄБРР.

"Ці заходи реалізовуватимуться як пілотна програма відповідно до підписаного в жовтні 2020 року між урядом України та ЄБРР Меморандуму про взаєморозуміння, метою якого є зміцнення корпоративного управління в державному секторі та впровадження ефективних механізмів запобігання корупції та боротьби закупівель на державних підприємствах", - наголошується в повідомленні на сайті банку.

В ЄІБ і ЄБРР наголосили, що боротьба з корупцією в Україні має вирішальне значення і для досягнення суспільної довіри до державних інституцій і для досягнення більш сильного, стійкого та інклюзивного економічного зростання.

"Успіх реформ в "Укравтодорі", де ЄІБ і ЄБРР співпрацюють із метою вдосконалення практики боротьби з корупцією та належного управління, стане лакмусовим папірцем для ширшої програми за участю більшої кількості державних підприємств та агентств", - зазначено в заяві.

В "Укравтодорі" повідомляють, що фінансування ЄБРР складатиметься з трьох траншів.

Транші I та III на загальну суму €290 млн будуть використані для реконструкції 275 км автошляху M05 Київ-Одеса, який з’єднує столицю з чорноморськими портами. Цей автошлях є частиною IX коридору ТEN-T, що забезпечує критично важливе сполучення між Північною та Південною Європою.

Транш ІІ розміром €160 млн буде використаний для фінансування будівництва 24-кілометрової північної ділянки кільцевої об’їзної дороги навколо Львова – найбільшого міста у Західній Україні. Через Львів проходять чотири міжнародні автошляхи, два з яких є частинами коридорів ТEN-T ІІI (Брюссель-Київ) та V (Венеція-Київ).

З коштів ЄБРР також буде профінансовано стратегічну оцінку дорожньої безпеки в масштабах національної мережі автодоріг з метою визначення та пріоритизації найбільш небезпечних ділянок для подальшої реалізації відповідних заходів пом’якшення ризиків. Частина коштів буде використана для впровадження систем управління впливами важкого транспорту.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Банк уже взяв на себе зобов’язання щодо надання майже €14,5 млрд у рамках 486 проєктів по всій країні. Наразі всі зусилля Банку зосереджені на наданні країнам, в яких він інвестує, допомоги у подоланні впливів пандемії коронавірусу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також