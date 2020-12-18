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Митники в Одесі виявили незадекларовані мобільні аксесуари на понад 10 млн грн

Контейнер з товарами прибув на адресу київського підприємства.

Митники в Одесі виявили незадекларовані мобільні аксесуари на понад 10 млн грн

Одеська митниця спільно з управлінням власної безпеки Держмитслужби виявили незадекларовані мобільні аксесуари на суму понад 10 млн грн. Про це йдеться на сторінці Держмитслужби у Facebook.

Як повідомив РБК-Україна заступник начальника Одеської митниці Держмитслужби Денис Пудрик, контейнер з товарами широкого вжитку прибув до Одеського порту з Китаю на адресу київського підприємства.

За його словами, при пропуску вантажу до Київської митниці під час митного огляду робочою групою Управління власної безпеки Держмитслужби спільно з управлінням протидії митним правопорушенням Одеської митниці було виявлено незаявлену у попередній митній декларації значну кількість товарів.

"За попередньою оцінкою їх ринкова вартість сягає 10 млн грн. Наразі здійснюється фіксація митного правопорушення", - повідомив Денис Пудрик.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у листопаді вартість реально вилучених предметів митних правопорушень на Одеській митниці зросла вдвічі і склала понад 60 млн грн.

Крім того, в інтерв’ю РБК-Україна Денис Пудик повідомляв, що літом було вилучено майже 600 тисяч пачок контрабандних сигарет, прихованих всередині коробів з чаєм з Грузії. Також було вилучено ще 17 тонн брендових речей та понад 540 тис. пачок цигарок.

Також в рамках спецоперації, що тривала ще з серпня, у взаємодії зі співробітниками Одеської митниці, було затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які намагалися переправити з Перу до України 120 кг кокаїну в обхід митного контролю в одному з контейнерів.

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