Курс Bitcoin уперше перевищив $20 тисяч

За останні три місяці котирування Bitcoin виросли більш ніж на 100%.

У середу, 16 грудня, курс криптовалюти Bitcoin уперше перевищив позначку 20 тисяч доларів США.

За даними CoinDesk, на декількох найбільших криптобіржах, включаючи Binance, Bitfinex, Bitstamp і Coinbase, курс криптовалюти в ході торгів підскочив більш ніж на 6% і становить 20,615 тисяч доларів.

За останні три місяці котирування Bitcoin виросли більш ніж на 100%.

До цього історичний максимум криптовалюта побила в листопаді, коли зросла до $19 857. Попередній пік був у грудні 2017 року, коли Bitcoin коштував $19 799. Прихильники криптовалюти очікують подальшого зростання її курсу аж до $22 тисяч, писав Bloomberg.

Вплинути на курс Bitcoin могли оголошення про угоди з ним - інвестфонд Ruffer з активами $27 млрд оголосив про вкладення $15 млн в головну криптовалюту, а американська компанія MassMutual (чий інвестиційний фонд перевищує $235 млн) придбала 5470 Bitcoin на $100 млн.

Американська платіжна система PayPal у листопаді відкрила свою криптовалютну платформу для всіх користувачів у США після тестування сервісу на обмеженій аудиторії. За допомогою цієї функції користувачі можуть купувати, зберігати і продавати низку криптовалют, включаючи біткойн, у додатку PayPal.