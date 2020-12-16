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У грудні та січні українці зможуть відправляти посилки безкоштовно Новини компаній

Послуга доступна завдяки поштоматам Meest.

2020 рік увійде в історію як рік безконтактної доставки. Поштомати стали головним трендом, що набув поширення на ринку поштово-логістичних послуг під час пандемії. Кількість користувачів, що відправляють і отримують посилки через поштомати, протягом року зросла на 50-60%. Українці надають перевагу цьому виду доставки завдяки простоті та зручності у використанні, а також абсолютній безпеці. 

Фото: пресслужба компанії

Зважаючи на ріст попиту на безконтактну відправку через другу хвилю поширення коронавірусної хвороби, а також потребу українців поздоровити один одного з новорічними святами, Meest анонсує нову акцію. До 31 січня отримувати та відправляти посилки через поштомати Meest можна безкоштовно. Послуга доступна по всій Україні.

"Швидке та адекватне забезпечення максимальної безпеки при відправленні посилок — один з найважливіших викликів нашої команди. Гнучкість і готовність до змін — важлива риса сучасного бізнесу. Актуальні реалії ринку вимагають від нас нових рішень, що можуть забезпечити максимальну безпеку нашим клієнтам. Тому ми не лише оптимізуємо сервіси з доставки товарів, а й розвиваємо і модернізуємо нові процеси, намагаємося зробити їх доступними для всіх верств населення", - зазначив президент глобальної групи Meest Ростислав Кісіль.

Ростислав Кісіль
Фото: пресслужба компанії
Ростислав Кісіль

Через поштомати можна відправляти посилки вагою до 10 кг - документи, електронну комерцію та будь-які інші малогабаритні відправлення. Крім того, з 7 грудня по 31 січня замовити безкоштовну доставку товарів у поштомати Meest можна у популярних онлайн-магазинах: техніки, одягу, будівельних, дитячих та косметичних товарів й книгарнях. 

Нагадаємо, крім стандартного формату відправлень, через поштомати Meest можна скористатися надшвидкою доставкою по Києву за 5 годин. Для цього вкласти посилку в поштомат потрібно до 15:00.

Фото: пресслужба компанії

Meest - міжнародна група компаній, що веде свою діяльність більш ніж у 20 країнах світу. На українському ринку компанія розвиває власну мережу поштоматів, яка зараз налічує понад 1500 автоматизованих пристроїв. Наразі автоматичні термінали Meest єдині в Україні, що працюють і на отримання, і на відправлення посилок.

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