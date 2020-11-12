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Курс Bitcoin уперше з 2018-го перевищив $16 тисяч

Історичний максимум був зафіксований у грудні 2017-го - 19,9 тис. доларів за один Bitcoin.

Курс Bitcoin уперше з 2018-го перевищив $16 тисяч
Фото: EPA/UPG

У четвер, 12 листопада, курс криптовалюти Bitcoin уперше з 6 січня 2018 року піднявся вище 16 тисяч доларів - до 16 157 доларів США.

Про це свідчать дані торгів.

Фото: TradingView

Порівняно з минулим роком поточна вартість Bitcoin зросла на 123%, повідомляє портал Coin Desk.

З початку 2020 року Bitcoin подорожчав більш ніж в два рази – з 7,3 тисяч до 15,6 тисяч доларів, зазначає Економічна правда.

Найбільш стрімко курс головної криптовалюти почав зростати на початку осені. З вересня до листопада він виріс на 55% і сьогодні коливається в межах 15,3-15,6 тис. доларів за одну віртуальну монету.

У грудні 2017 року один Bitcoin купували за 19,9 тис. доларів. Це був історичний максимум.

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