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У Раді пояснили, чому ціна електрики в Україні зросла на 30%

Рекордне подорожчання електроенергії відбулося за рахунок збільшення частки її виробництва на теплових електростанціях

У Раді пояснили, чому ціна електрики в Україні зросла на 30%
Інтелектуальні пристрої обліку електроенергії Tenaga Nasional Berhad (TNB).
Фото: TNB

Вартість електроенергії в Україні на четвер, 12 листопада, зросла до 1,69 грн-кВт-год. Про це в середу, 11 листопада, повідомив голова комітету Верховної Ради з енергетичної політики Андрій Герус в соцмережі.

За його даними, це рекордне значення в поточному році і на 30-35% вище, ніж середня ціна за січень-вересень. Рекордне подорожчання електроенергії відбулося за рахунок збільшення частки її виробництва на теплових електростанціях до 39,84%.

Тоді як виробник найдешевшої електроенергії НАЕК "Енергоатом" через введені обмеження міг задіяти лише 10 з 15 своїх енергоблоків.

В результаті частка атомних електростанцій у виробництві електроенергії 10 листопада виявилася всього 38,89%, і це відразу позначилося на ціні електроенергії, підкреслив глава комітету ВР з питань енергетики.

"З цієї ситуації можна зробити очевидний висновок: чим менше "Енергоатому" в системі - тим вища ціна електроенергії ... Для всієї економіки і для всього бізнесу "Енергоатом" - виробник дешевої електроенергії, який належить українцям і платить не тільки податки, а й дивіденди до держбюджету України", - зазначив Герус.

У зв'язку з цим необхідно терміново збалансувати роботу "Енергоатома", як це і зажадав зробити президент Володимир Зеленський на нараді 10 листопада, резюмував глава комітету ВР з питань енергетики.

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