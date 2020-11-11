Укрексімбанк викупив євробонди на $300 млн

Ціна викупу за облігаціями з погашенням у 2025 році склала 104,5%, за облігаціями з погашенням у 2022 році - 103,75% від номіналу.

Державний Укрексімбанк викупив свої єврооблігації з погашенням у 2022 році та у 2025 році на загальну суму $300 млн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"9 листопада 2020 року банк, відповідно до умов пропозиції викупу, оголосив завчасні результати тендерної пропозиції викупу облігацій, випущених компанією Biz Finance PLC. Загальна сума прийнятих банком заявок на викуп склала: за облігаціями з погашенням у 2022 р. - 84 047 000 дол. США за номінальною вартістю, за облігаціями з погашенням у 2025 р. - 215 948 000 дол. США за номінальною вартістю", - йдеться в повідомленні.

У банку додали, що ціна викупу облігацій із погашенням у 2025 році становила 104,5%, облігацій з погашенням у 2022 році - 103,75% від номіналу. Відповідно до умов пропозиції викупу, 10 листопада 2020 року банк здійснив розрахунок за прийнятими облігаціями.

Наголошується, що Укрексімбанк вперше серед українських емітентів єврооблігацій провів проактивну операцію керування зобов’язаннями без одночасного розміщення нового випуску (cash-tender).

Нагадаємо, що 26 жовтня Укрексімбанк офіційно запросив держателів облігацій з погашенням у 2025 році й ставкою купону 9,75% та облігацій з погашенням у 2022 році й ставкою купону 9,625%, випущених компанією Biz Finance PLC для цілей надання кредитів Укрексімбанком, взяти участь у пропозиції з викупу цих облігацій на суму до 300 млн дол.

Нещодавно цей держбанк списав непрацюючі активи майже на 17 млрд грн.

У 2020 році банк прогнозує збиток на суму 5-7 млрд грн (за три квартали він склав 2,25 млрд грн).

Раніше повідомляли, що Кабмін вирішив докапіталізувати Укрексімбанк на 6,8 млрд грн.

Укрексімбанк створено в 1992 році, єдиним власником є держава. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 вересня 2020 року за розміром загальних активів Укрексімбанк посідав 3-тє місце (235,375 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.