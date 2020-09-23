Кабмін вирішив докапіталізувати Укрексімбанк на 6,8 млрд грн

Мінфін випустить облігації внутрішньої держпозики терміном на 15 років із прибутковістю 9,3% річних.

Кабінет міністрів вирішив докапіталізувати державний Укрексімбанк на 6,8 млрд грн.

Про це на засіданні уряду заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Вашій увазі пропонується проект постанови Кабінету Міністрів щодо збільшення статутного капіталу... Укрексімбанку. За пропозицією Нацбанку України необхідний розмір додаткового капіталу для Укрексімбанку за результатами діагностичного обстеження наразі становить 6,8 млрд грн", - цитує міністра фінансів Інтерфакс-Україна.

Сергій Марченко уточнив, що з цією метою Міністерству фінансів доручено випустити облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на зазначену суму терміном на 15 років із прибутковістю 9,3% річних.

Державний експортно-імпортний банк України створений 3 січня 1992 року згідно з Указом Президента України №29 та 23 січня того ж року банк отримав свою першу ліцензію від Національного банку України. АТ "Укрексімбанк" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету міністрів. Структура АТ "Укрексімбанк" в Україні складається з головного банку, 22 філій та 38 відділень.