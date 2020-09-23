Нацбанк погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління Ощадбанку

Він переміг у конкурсі ще в червні.

Національний банк України погодив кандидатуру голови правління "Піреус Банку МКБ" Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Кандидатуру погоджено за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, проведеної Правлінням Національного банку.

"У червні 2020 року Сергій Наумов переміг у конкурсі на посаду голови правління Ощадбанку", - йдеться у повідомленні Нацбанку.

Голова правління держбанку призначається та звільняється з посади наглядовою радою банку після проходження конкурсного відбору. Строк повноважень голови правління становить п’ять років. Голова правління вступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком.

За даними Finclub.net, Сергій Наумов на початку кар'єри працював на Київському машинобудівельному заводі, а потім - тренером з карате, згодом - інспектором з режиму Бюро інформації та безпеки, маркетологом і фінансовим директором малого підприємства "Фірма "Восток-4".

Банківську кар'єру розпочав у Першому українському міжнародному банку (ПУМБ) як спеціаліст відділу кредитних операцій комерційного управління.

З 2000 по 2006 займав різні посади у Райффайзенбанку Україна. З 2006 по 2008 був заступником голови правління Укрсиббанку, згодом став його головою правління.

У 2010-2012 був головою правління Правекс-банку. Після цього став головою правління дочірнього банку Сбербанку Росії, у 2013 був призначений заступником голови правління.

З 2014 року очолював правління Піреус Банку.

Нагадаємо, про те, що Наумов переміг у конкурсі, у червні повідомило профільне видання FinClub. Заслуховували трьох кандидатів. За словами джерела, перед голосуванням п'ять незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за заступника голови "Укргазбанку" Геннадія Хелемського за винагороду, про що вони повідомили службу безпеки банку.

З 26 березня 2014 року Ощадбанком керує Андрій Пишний. Він вважається соратником Арсенія Яценюка, який на момент призначення Пишного був прем'єр-міністром України.

У серпні 2019 року стало відомо, що наглядова рада Ощадбанку вирішила продовжити контракт з Пишним на п'ять років. Це призвело до конфлікту з Національним банком, який звинуватив наглядову раду в порушенні вимог закону "Про банки і банківську діяльність".

Після продовження контракту з Пишним Нацбанк вирішив відмовити в узгодженні п'ятьом членам наглядової ради, в тому числі колишньому голові представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунеру. Було призначено новий склад наглядової ради Ощадбанку на чолі з Байбою Апіном.

У березні 2020 року було призначено конкурс на посаду голови правління Ощадбанку, але його незабаром скасували з формулюванням "у зв'язку із зовнішніми непередбаченими обставинами".

Згодом оголосили повторний конкурс, на який Пишний уже не подавався.