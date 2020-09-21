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Директор Департаменту фінмоніторингу НБУ завершив роботу

Регулятор незабаром оголосить конкурс на заміщення цієї посади.

Директор Департаменту фінмоніторингу НБУ завершив роботу
Фото: прес-служба Управління інформації та громадських комунікацій НБУ

Директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза завершує роботу.

Про це повідомила у Facebook перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

"Сьогодні останній робочий день у директора департаменту фінмоніторингу НБУ Ігоря Берези. Я з повагою поставилася до рішення Ігоря рухатися далі. Сьогодні хочу подякувати за роботу! За високі планки взяті у побудові системи фінмоніторингу майже з нуля. За впровадження нових міжнародних підходів. За чесність, порядність та принциповість при прийнятті важких, але важливих рішень", - написала Рожкова.

За її словами, регулятор незабаром оголосить конкурс на заміщення цієї посади.

Ігор Береза очолив Департамент фінансового моніторингу Національного банку у червні 2015 року. До сфери його діяльності відносилося забезпечення належного рівня фінансового моніторингу учасниками фінансового сектору.

Нагадаємо, 4 вересня Рада Національного банку призначила нового заступника голови НБУ замість Романа Борисенка, який звільнився за власним бажанням у кінці серпня. Цю посаду отримав Ярослав Матузка.

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