Директор Департаменту фінмоніторингу НБУ завершив роботу

Регулятор незабаром оголосить конкурс на заміщення цієї посади.

Директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза завершує роботу.

Про це повідомила у Facebook перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

"Сьогодні останній робочий день у директора департаменту фінмоніторингу НБУ Ігоря Берези. Я з повагою поставилася до рішення Ігоря рухатися далі. Сьогодні хочу подякувати за роботу! За високі планки взяті у побудові системи фінмоніторингу майже з нуля. За впровадження нових міжнародних підходів. За чесність, порядність та принциповість при прийнятті важких, але важливих рішень", - написала Рожкова.

За її словами, регулятор незабаром оголосить конкурс на заміщення цієї посади.

Ігор Береза очолив Департамент фінансового моніторингу Національного банку у червні 2015 року. До сфери його діяльності відносилося забезпечення належного рівня фінансового моніторингу учасниками фінансового сектору.

Нагадаємо, 4 вересня Рада Національного банку призначила нового заступника голови НБУ замість Романа Борисенка, який звільнився за власним бажанням у кінці серпня. Цю посаду отримав Ярослав Матузка.