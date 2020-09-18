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У другому кварталі ВВП України знизився на 11,4%

Показники, оприлюднені у серпні, були аналогічними

У другому кварталі ВВП України знизився на 11,4%
Фото: sinet.com.ua

Падіння валового внутрішнього продукту України у квітні-червні 2020 року становило 11,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зазначається, що показники, оприлюднені у серпні, були аналогічними. Падіння ВВП в першому кварталі 2020 року становило 1,3%.

Падіння реального ВВП порівняно з першим кварталом 2020 року склало 9,9%.

Номінальний ВВП за підсумками другого кварталу дорівнював 867,8 млрд грн. ВВП на душу населення - 20 744 грн за підсумками другого кварталу.

У секторах української економіки найбільш істотне падіння внутрішнього валового продукту виробничим методом зафіксовано в сільському господарстві (-29,1% у другому кварталі 2020 року порівняно з другим кварталом 2019 року), переробній промисловості (-14,7%), будівництві (-6,2%), транспорті (-26,9%), торгівлі (-5,6%).

Нагадаємо, Внутрішній валовий продукт України у другому кварталі 2020 року скоротився на 11,4% порівняно з таким самим кварталом попереднього року.

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