Економіка України у другому кварталі впала більше ніж на 11%

Це найбільше квартальне падіння ВВП з 2015 року.

Внутрішній валовий продукт України в другому кварталі 2020 року скоротився на 11,4% порівняно з таким самим кварталом попереднього року. Порівняно з першим кварталом цього року падіння становило 9,9% (з урахуванням сезонного фактору).

Таку оперативну оцінку в п'ятницю навела Державна служба статистики.

Це найбільше падіння українського ВВП з 2015 року, коли через російську агресію та масовий відтік капіталу в окремі квартали падіння становило більш ніж 15%.

Нагадаємо, що в першому кварталі було зафіксовано падіння ВВП на 1,3%. До того з початку 2016 року економіка України росла.