Госпсуд призупинив провадження АМКУ про примусове стягнення 6,5 млрд грн з гравців тютюнового ринку

Господарський суд 13 серпня призупинив провадження Антимонопольного комітету України (АМКУ) про примусове стягнення 6,5 млрд грн з дистрибутора "Тедіс Україна" і чотирьох тютюнових виробників.

"Господарський суд розглянув клопотання АМКУ щодо арешту рахунків на суму, яка дорівнює штрафу за рішенням АМКУ. Суд відхилив їх клопотання. Ми вітаємо це рішення, тому що арешт рахунків міг поставити під загрозу нормальне функціонування великих компаній і негативно позначитися на податкових надходженнях до держбюджету", - прокоментували рішення керівник відділу роботи з державними органами "Бритіш Американ Тобакко Україна" Юрій Рилач агентству "Інтерфакс-Україна".

Він вказав, що раніше Госпсуд Києва відмовив у задоволенні позову "Бритіш Американ Тобакко Україна" щодо скасування штрафу АМКУ, компанія продовжить оскаржувати рішення в наступній інстанції і не планує сплачувати штраф.

"На жаль, рішення було не на нашу користь. Ми звернулися до Апеляційного суду, і зараз відкрито апеляційне провадження", - зазначив Рилач.

Також компанія не виключає звернення до міжнародного арбітражу, ця опція зараз розглядається на рівні штаб-квартири в Лондоні.

"Компанія Imperial Tobacco неодноразово заявляла, що не згодна з рішенням АМКУ щодо звинувачень у так званих антиконкурентних діях і накладенням штрафу і буде продовжувати оскаржувати його у відповідних судових інстанціях. Тому позов АМКУ щодо арешту рахунків нами був сприйнятий як спроба тиску на операційну діяльність компанії. Щоб уникнути такого тиску і нарахування пені, ми були змушені заплатити штраф у повному обсязі після рішення суду першої інстанції не на нашу користь", - вказала директор з корпоративних і юридичних питань Юлія Завалішина агентству.

Вона зазначила, що компанія вірить, що суд і надалі буде розглядати справу і виносити рішення, керуючись виключно принципами неупередженості, законності та об'єктивності.

"Ми вітаємо таке рішення суду. Голос бізнесу був почутий. Наша компанія вже майже 10 років працює виключно в правовому полі України і з року в рік є одним з бюджетотворчих підприємств країни, ми і надалі будемо виступати за прозорість, стабільність і законні правила гри на тютюновому ринку, платити податки і створювати нові робочі місця", - повідомив генеральний директор "Тедіс Україна" Тарас Корніяченко в коментарі.

Як повідомлялося, АМКУ наклав штраф в розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії на чотирьох виробників сигарет і дистрибутора "Тедіс Україна".