Рішення про розподіл азотного бізнесу Group DF визнано недійсним

Господарський суд Києва 29 липня повністю задовольнив позовні вимоги до Антимонопольного комітету компаній "Рівнеазот", "Черкаський" Азот "і" Сєверодонецьк об'єднання "Азот", що входять в азотний бізнес Group DF Дмитра Фірташа, і визнав недійсним рішення відомства від 5 вересня 2019 року про примусовий поділ цих активів протягом дев'яти місяців. Про це з посиланням на пресслужбу Group DF повідомляє БізнесЦензор.

"За результатами оцінки наданих позивачами доказів суд прийняв рішення на користь підприємств азотного бізнесу Group DF. Таким чином, позивачі довели безпідставність висновків АМКУ в тому, що підприємства азотного бізнесу групи займали монопольне (домінантне) становище на ринку азотних мінеральних добрив у 2014-2017 рр. і зловживали цим становищем", - повідомляє Group DF.

Рішення означає також незаконність накладення на "НФ Трейдінг Україна" штрафу в розмірі 107 млн грн.

Як повідомляли раніше, заводи групи Group DF Дмитра Фірташа подали судовий позов для оскарження рішення Антимонопольного комітету України про монопольне становище на ринку азотних добрив.

5 вересня Антимонопольний комітет у справі про зловживання групи Дмитра Фірташа на ринку мінеральних добрив у 2014-2017 роках наклав штраф на ТОВ "НФ Трейдінг Україна" в розмірі 107 млн грн, а щодо компаній "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" , "Рівнеазот" і "Азот" (Черкаси) застосував примусовий поділ.

У Group DF через холдинг Ostchem входять заводи Черкаський "Азот", "Рівнеазот" і Сєвєродонецький "Азот". Менеджмент Дмитра Фірташа також контролює державний "Сумихімпром".

86% в Ostchem належить Фірташу. Ще 14% - народному депутату від "Опозиційного блоку" Юлії Льовочкіній, сестрі Сергія Льовочкіна - партнера Фірташа по телеканалу "Інтер" і ексглаві Адміністрації президента Віктора Януковича.