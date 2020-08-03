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Рішення про розподіл азотного бізнесу Group DF визнано недійсним

Висновки АМКУ скасовані Господарським судом міста Києва.

Рішення про розподіл азотного бізнесу Group DF визнано недійсним
Фото: etcetera.media

Господарський суд Києва 29 липня повністю задовольнив позовні вимоги до Антимонопольного комітету компаній "Рівнеазот", "Черкаський" Азот "і" Сєверодонецьк об'єднання "Азот", що входять в азотний бізнес Group DF Дмитра Фірташа, і визнав недійсним рішення відомства від 5 вересня 2019 року про примусовий поділ цих активів протягом дев'яти місяців. Про це з посиланням на пресслужбу Group DF повідомляє БізнесЦензор.

"За результатами оцінки наданих позивачами доказів суд прийняв рішення на користь підприємств азотного бізнесу Group DF. Таким чином, позивачі довели безпідставність висновків АМКУ в тому, що підприємства азотного бізнесу групи займали монопольне (домінантне) становище на ринку азотних мінеральних добрив у 2014-2017 рр. і зловживали цим становищем", - повідомляє Group DF.

Рішення означає також незаконність накладення на "НФ Трейдінг Україна" штрафу в розмірі 107 млн грн.

Як повідомляли раніше, заводи групи Group DF Дмитра Фірташа подали судовий позов для оскарження рішення Антимонопольного комітету України про монопольне становище на ринку азотних добрив.

5 вересня Антимонопольний комітет у справі про зловживання групи Дмитра Фірташа на ринку мінеральних добрив у 2014-2017 роках наклав штраф на ТОВ "НФ Трейдінг Україна" в розмірі 107 млн грн, а щодо компаній "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" , "Рівнеазот" і "Азот" (Черкаси) застосував примусовий поділ.

У Group DF через холдинг Ostchem входять заводи Черкаський "Азот", "Рівнеазот" і Сєвєродонецький "Азот". Менеджмент Дмитра Фірташа також контролює державний "Сумихімпром".

86% в Ostchem належить Фірташу. Ще 14% - народному депутату від "Опозиційного блоку" Юлії Льовочкіній, сестрі Сергія Льовочкіна - партнера Фірташа по телеканалу "Інтер" і ексглаві Адміністрації президента Віктора Януковича.

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