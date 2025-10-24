АМКУ не зупинив дію рішення про штрафи для “БаДМ” і “Оптіма-Фарм” на понад 4,8 млрд грн

Фірми майже одночасно встановлювали однакові або подібні ціни на низку лікарських засобів.

Антимонопольний комітет України вирішив не зупиняти дію свого рішення щодоштрафів для ТОВ «БаДМ» і СП ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» попри його оскарження у суді, ідеться на сайті АМКУ.

Йдеться про рішення від 31 липня цього року, яким Комітет визнав дії двох найбільших дистриб’юторів лікарських засобів порушенням конкурентного законодавства — у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

За даними АМКУ, у період з березня 2020 по грудень 2023 року компанії майже одночасно встановлювали однакові або подібні ціни на низку лікарських засобів — зокрема, Спазмалгон та Еквазолін аква, — без об’єктивних ринкових причин. Це, за висновками Комітету, негативно впливало на ціни для кінцевих споживачів.

АМКУ оштрафував «БаДМ» і «Оптіма-Фарм» на понад 4,8 млрд грн — відповідно 2,37 млрд і 2,43 млрд гривень. Компанії також зобов’язані припинити порушення.

Під час розслідування Комітет встановив, що за роки змови чистий фінансовий результат “Оптіма-Фарм” зріс у 11 разів, а “БаДМ” — у 3,5 раза, а їхня спільна частка на ринку зросла на 17,25% порівняно з 2019 роком.

Водночас відповідачі оскаржують рішення у господарському суді. Раніше його виконання було тимчасово зупинене.

АМКУ зазначив, що ціни на ліки мають стратегічне значення для національної безпеки, адже двома президентськими указали було введене в дію рішення РНБО про забезпечення доступності лікарських засобів.

З огляду на це, керуючись статтею 48 Закону «Про захист економічної конкуренції», Комітет вирішив, що його рішення не зупиняється на час судового розгляду і відновлює обов’язок “БаДМ” і “Оптіма-Фарм” припинити порушення та має запобігти подібним діям у майбутньому.