Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
ГоловнаЗдоров'я

АМКУ не зупинив дію рішення про штрафи для “БаДМ” і “Оптіма-Фарм” на понад 4,8 млрд грн

Фірми майже одночасно встановлювали однакові або подібні ціни на низку лікарських засобів.

АМКУ не зупинив дію рішення про штрафи для “БаДМ” і “Оптіма-Фарм” на понад 4,8 млрд грн
таблетки
Фото: З відкритих джерел

Антимонопольний комітет України вирішив не зупиняти дію свого рішення щодоштрафів для  ТОВ «БаДМ» і СП ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» попри його оскарження у суді, ідеться на сайті АМКУ.

Йдеться про рішення від 31 липня цього  року, яким Комітет визнав дії двох найбільших дистриб’юторів лікарських засобів порушенням конкурентного законодавства — у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

За даними АМКУ, у період з березня 2020 по грудень 2023 року компанії майже одночасно встановлювали однакові або подібні ціни на низку лікарських засобів — зокрема, Спазмалгон та Еквазолін аква, — без об’єктивних ринкових причин. Це, за висновками Комітету, негативно впливало на ціни для кінцевих споживачів.

АМКУ оштрафував «БаДМ» і «Оптіма-Фарм» на понад 4,8 млрд грн — відповідно 2,37 млрд і 2,43 млрд гривень. Компанії також зобов’язані припинити порушення.

Під час розслідування Комітет встановив, що за роки змови чистий фінансовий результат “Оптіма-Фарм” зріс у 11 разів, а “БаДМ” — у 3,5 раза, а їхня спільна частка на ринку зросла на 17,25% порівняно з 2019 роком.

Водночас відповідачі оскаржують рішення у господарському суді. Раніше його виконання було тимчасово зупинене.

АМКУ зазначив, що ціни на ліки мають стратегічне значення для національної безпеки, адже двома президентськими указали було введене в дію рішення РНБО про забезпечення доступності лікарських засобів.

З огляду на це, керуючись статтею 48 Закону «Про захист економічної конкуренції», Комітет вирішив, що його рішення не зупиняється на час судового розгляду і відновлює обов’язок “БаДМ” і “Оптіма-Фарм” припинити порушення та має запобігти подібним діям у майбутньому.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies