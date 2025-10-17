Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
На Київщині відстрілюватимуть диких тварин для профілактики сказу, — ОВА

Оперативний штаб Ради оборони Київської області ухвалив рішення про проведення регульованого відстрілу диких тварин у межах мисливських угідь.

Захід має профілактичний характер і спрямований на запобігання поширенню сказу та контроль чисельності хижих тварин, популяція яких останнім часом зросла.

На Київщині відстрілюватимуть диких тварин для профілактики сказу, — ОВА
Фото: скриншот

Про це повідомили на сайті Київської обласної військової адміністрації.

Полювання триватиме до 28 лютого 2026 року та проводитиметься виключно в присутності уповноваженої штатної особи користувача мисливських угідь, яка несе повну відповідальність за безпечне проведення заходу.

До участі в заході будуть допущені лише мисливці, які мають право на полювання та відповідні документи, визначені статтею 14 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». У разі полювання із собаками необхідно також надати документи про їхнє щеплення проти сказу.

Крім того, мисливці мають перебувати на військовому обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки й привести у відповідність свої військовооблікові документи.

Відстріли здійснюватимуться лише у дозволені дні — з понеділка по п’ятницю, із дотриманням комендантської години.

Як пояснили в обласній військовій адміністрації, дикі хижі тварини — зокрема червона лисиця, єнотовидний собака, вовк і шакал — є основними переносниками вірусу сказу, що становить небезпеку для людей і свійських тварин.

