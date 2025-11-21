Не кожен лікар має право від держави робити профілактику сказу – який алгоритм

Такі центри повинні надавати допомогу цілодобово та бути забезпеченими відповідними антирабічними препаратами.

Про це в розмові з LB.ua розповів директор Центру громадського здоров’я МОЗ Володимир Курпіта.

Антирабічні центри утворюються на базі травмпунктів, адреси доступні за посиланням.

Лікарі мають скеровувати пацієнтів, які до них звернулися, саме до цих закладів.

“Інформація про такі центри має бути доведена до усіх лікарів, а також пацієнтів. Ключова проблема, що через відсутністть такої інформації пацієнта футболять від закладу до закладу”, – каже Курпіта.

Він вважає, що варто розділити надання допомоги, пов’язаною з травмою (укусами), та антирабічну допомогу: “Тому ми працємо зараз над переглядом алгоритмів та визначенням ролей і відповідальності. Люди йдуть за допомогою безпосереднього до свого лікаря, який повинен мати такий алгоритм дій”.

Пацієнти, в яких відбувся контакт з незнайомою твариною, особливо коли пошкодилася шкіра – є потряпини чи укус, або ослинили руки, мають звернутися саме до цих центрів. Бажано звернутися протягом 24 годин до пункту, максимум 72 години.

“Заклад, який вам призначив антирабічну вакцину, повинен завершити курс і прозвітувати про це. Так ми отримуємо інформацію про факт укусу, призначення вакцини, які види тварин це були, чи були проінформовані ветеринари, чи вони провели обстеження тварини тощо. На рівні цих медзакладів також має відбуватися моніторинг залишків вакцин, які закуповує держава, а також медзаклади за потреби можуть їх закуповувати на власний розсуд”, – додав директор ЦГЗ.



