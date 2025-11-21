База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаЗдоров'я

Не кожен лікар має право від держави робити профілактику сказу – який алгоритм

Надання антирабічної допомги регулює окремий наказ МОЗ, який передбачає створення центрів антирабічної допомоги, і це відповідальність обласнних Департаментів охорони здоров'я. 

Не кожен лікар має право від держави робити профілактику сказу – який алгоритм
Вакцинація кота проти сказу на Харківщині
Фото: Суспільне Харків

Такі центри повинні надавати допомогу цілодобово та бути забезпеченими відповідними антирабічними препаратами. 

Про це в розмові з LB.ua розповів директор Центру громадського здоров’я МОЗ Володимир Курпіта.

Антирабічні центри утворюються на базі травмпунктів, адреси доступні за посиланням.

Лікарі мають скеровувати пацієнтів, які до них звернулися, саме до цих закладів. 

“Інформація про такі центри має бути доведена до усіх лікарів, а також пацієнтів. Ключова проблема, що через відсутністть такої інформації пацієнта футболять від закладу до закладу”, – каже Курпіта.

Він вважає, що варто розділити надання допомоги, пов’язаною з травмою (укусами), та антирабічну допомогу: “Тому ми працємо зараз над переглядом алгоритмів та визначенням ролей і відповідальності. Люди йдуть за допомогою безпосереднього до свого лікаря, який повинен мати такий алгоритм дій”.

Пацієнти, в яких відбувся контакт з незнайомою твариною, особливо коли пошкодилася шкіра – є потряпини чи укус, або ослинили руки, мають звернутися саме до цих центрів. Бажано звернутися протягом 24 годин до пункту, максимум 72 години.

“Заклад, який вам призначив антирабічну вакцину, повинен завершити курс і прозвітувати про це. Так ми отримуємо інформацію про факт укусу, призначення вакцини, які види тварин це були, чи були проінформовані ветеринари, чи вони провели обстеження тварини тощо. На рівні цих медзакладів також має відбуватися моніторинг залишків вакцин, які закуповує держава, а також медзаклади за потреби можуть їх закуповувати на власний розсуд”, – додав директор ЦГЗ.


Повну розмову читайте тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies