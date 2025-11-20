НАБУ приходило з обшуком і вилучило документи в Держлікслужбі

Національне антикорупційне бюро України приходило до головного офісу Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Ісаєнко в Центральній лабораторії з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції

Видання “Економічна правда” з посиланням на джерела на фармринку пише, що обшуки відбувались позаминулого тижня у головному офісі установи та у кабінеті керівника Держлікслужби Романа Ісаєнка, вилучили значну кількість документів.

LB.ua вдалося підтвердити цю інформацію ще в двох джерелах. Наші співрозмовники підтвердили, що в Держлікслужбу приходили фахівці НАБУ і вилучали документи. Однак наразі невідомо, у якій справі, що шукали і які далі будуть наслідки.

Наразі сама Держлікслужба працює “в штатному режимі”. Це регуляторний орган, який видає ліцензії на діяльність аптек та перевіряє ліки на відповідність вимогам. У НАБУ на запитання LB.ua наразі інформації не надали.

На додачу до цього представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомив, що уряд звільнив Геннадія Вовка з посади заступника Голови Держлікслужби.

Співрозмовники ЕП у правоохоронних органах повідомляють, що обшуки повʼязані нібито з незаконним збагаченням. У лютому 2025 року Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info. Журналісти показали, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб" майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби.

Створили лабораторію люди з оточення Романа Ісаєнка і профільного працівника Служби безпеки України.