Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаЗдоров'я

В Україну повернулася хвороба, поширена під час Першої світової війни, — The Telegraph

Українські військові медики повідомляють про появу випадків газової гангрени — смертельно небезпечної інфекції, яка руйнує м’язову тканину та колись масово вражала солдатів у окопах Першої світової війни. 

В Україну повернулася хвороба, поширена під час Першої світової війни, — The Telegraph
Медична допомога на передовій відбувається під землею, подалі від дронів
Фото: Євген Малолєтка

Про це інформує The Telegraph.

За словами медиків, поширення хвороби пов’язане з особливостями сучасної війни. Через постійну загрозу атак дронів, евакуація поранених солдатів майже неможлива, що впливає на поширення бактеріальної інфекції, яка руйнує м'язи.

«Ми спостерігаємо ускладнення травм, яких ніхто з живих людей ніколи не бачив у воєнний час, — розповів Алекс, іноземний волонтер-медик у Запорізькій області. — Таких затримок з евакуацією не було за останні 50 років — мабуть, з часів Другої світової війни. І ми бачимо патології, яких раніше не існувало».

Газова гангрена — важка м'язова інфекція, спричинена переважно бактеріями Clostridium, названими на честь бульбашок газу, які утворюються під шкірою.

Бактерії Clostridium процвітають у позбавленій кисню, некротичній тканині, викликаючи сильний біль, набряк, зміну кольору тканин і відчуття тріщин у пацієнта під час руху газу.

Зазвичай гангрена виникає в результаті поганого кровопостачання, не пов'язана з бактеріальними токсинами або газоутворенням і розвивається набагато повільніше, ніж газова гангрена.

Інфекція зазвичай виникає після травматичних ушкоджень, таких як глибокі вогнепальні або вибухові поранення, особливо при затримці надання меддопомоги, як це часто буває в Україні.

«Про газову гангрену ми дізнаємося ще в школі... Але в Україні бачимо її на власні очі, тому що поранені не отримують допомоги вчасно — їх неможливо доставити до лікарні досить швидко», — додав медик.

Доктор Лінді Едвардс, старша викладачка мікробіології в Кінгс-Коледжі Лондона, пояснила, що газову гангрену дуже складно лікувати й смертельні випадки поширені навіть у найкращих лікарнях. Без лікування рівень смертності від неї — 100%.

Лікування газової гангрени передбачає хірургічне очищення рани разом із дуже сильними дозами антибіотиків внутрішньовенно. Але в Україні очищення рани, а також цілеспрямоване застосування антибіотиків, часто практично неможливі одразу після поранення.

Раніше газова гангрена вважалася типовою хворобою Першої світової війни, коли солдати воювали в брудних окопах і не отримували своєчасної допомоги. З появою антибіотиків у Другу світову такі випадки майже зникли. Проте сьогодні, через затримки евакуації та нестачу ліків, хвороба знову повертається — цього разу на український фронт.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies