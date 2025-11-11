В Україну повернулася хвороба, поширена під час Першої світової війни, — The Telegraph

Українські військові медики повідомляють про появу випадків газової гангрени — смертельно небезпечної інфекції, яка руйнує м’язову тканину та колись масово вражала солдатів у окопах Першої світової війни.

Медична допомога на передовій відбувається під землею, подалі від дронів

Про це інформує The Telegraph.

За словами медиків, поширення хвороби пов’язане з особливостями сучасної війни. Через постійну загрозу атак дронів, евакуація поранених солдатів майже неможлива, що впливає на поширення бактеріальної інфекції, яка руйнує м'язи.

«Ми спостерігаємо ускладнення травм, яких ніхто з живих людей ніколи не бачив у воєнний час, — розповів Алекс, іноземний волонтер-медик у Запорізькій області. — Таких затримок з евакуацією не було за останні 50 років — мабуть, з часів Другої світової війни. І ми бачимо патології, яких раніше не існувало».

Газова гангрена — важка м'язова інфекція, спричинена переважно бактеріями Clostridium, названими на честь бульбашок газу, які утворюються під шкірою.

Бактерії Clostridium процвітають у позбавленій кисню, некротичній тканині, викликаючи сильний біль, набряк, зміну кольору тканин і відчуття тріщин у пацієнта під час руху газу.

Зазвичай гангрена виникає в результаті поганого кровопостачання, не пов'язана з бактеріальними токсинами або газоутворенням і розвивається набагато повільніше, ніж газова гангрена.

Інфекція зазвичай виникає після травматичних ушкоджень, таких як глибокі вогнепальні або вибухові поранення, особливо при затримці надання меддопомоги, як це часто буває в Україні.

«Про газову гангрену ми дізнаємося ще в школі... Але в Україні бачимо її на власні очі, тому що поранені не отримують допомоги вчасно — їх неможливо доставити до лікарні досить швидко», — додав медик.

Доктор Лінді Едвардс, старша викладачка мікробіології в Кінгс-Коледжі Лондона, пояснила, що газову гангрену дуже складно лікувати й смертельні випадки поширені навіть у найкращих лікарнях. Без лікування рівень смертності від неї — 100%.

Лікування газової гангрени передбачає хірургічне очищення рани разом із дуже сильними дозами антибіотиків внутрішньовенно. Але в Україні очищення рани, а також цілеспрямоване застосування антибіотиків, часто практично неможливі одразу після поранення.

Раніше газова гангрена вважалася типовою хворобою Першої світової війни, коли солдати воювали в брудних окопах і не отримували своєчасної допомоги. З появою антибіотиків у Другу світову такі випадки майже зникли. Проте сьогодні, через затримки евакуації та нестачу ліків, хвороба знову повертається — цього разу на український фронт.