МОЗ: РФ пошкодила понад 2,5 тисячі медзакладів в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росіяни пошкодили або зруйнували в Україні понад 2,5 тис. обʼєктів медзакладів. Ще 327 об'єктів повністю зруйновано.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

З початку повномасштабного вторгнення медична інфраструктура України зазнала значних втрат унаслідок агресії РФ.

За офіційними даними структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської військових адміністрацій, пошкоджено або зруйновано 2 530 об’єктів, що входять до складу 815 закладів охорони здоров’я.

Серед них 327 об’єктів повністю знищено, а найбільших втрат зазнали медичні установи Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької та Луганської областей.

Попри постійні атаки та складну безпекову ситуацію, процес відновлення триває. 700 об’єктів уже повністю відновлено, ще 320 перебувають у стадії часткового відновлення. Водночас 57 об’єктів повторно пошкоджено через нові ворожі обстріли.

Медична система продовжує працювати навіть у зонах ризику: 1 528 об’єктів нині надають допомогу в повному обсязі, 186 — функціонують частково, а 231 заклад було евакуйовано до безпечніших приміщень.

Інформація щодо стану медичних закладів на тимчасово окупованих територіях залишається обмеженою. Від початку повномасштабного вторгнення знищено 280 автомобілів екстреної медичної допомоги, ще 163 пошкоджено, а 80 — захоплено ворогом.