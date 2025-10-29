Країни ЄС виступили проти скасування заборони на канцерогени у косметиці

Країни-члени ЄС планують заблокувати ініціативу Єврокомісії щодо скасування автоматичної заборони на використання у косметичних засобах речовин, що можуть спричиняти рак, мутації чи порушення репродуктивної функції (CMR), повідомляє Politico з посиланням на проєкт рішення Ради ЄС.

Єврокомісія у межах програми спрощення законодавства запропонувала дозволити використання таких речовин у косметиці, яку не ковтають і не вдихають, аргументуючи це нижчим ризиком для здоров’я. Йдеться, зокрема, про креми і лосьйони.

Однак у проєкті позиції Ради ЄС від 27 жовтня зазначається, що всі CMR-речовини мають залишатися під забороною, незалежно від того, як вони потрапляють до організму — через шкіру, вдихання чи проковтування. Винятки пропонують дозволяти лише після експертної оцінки Комітету з питань безпеки споживачів Єврокомісії (SCCS).

Рада ЄС обговорить зміни 30 жовтня.