Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаЗдоров'я

Країни ЄС виступили проти скасування заборони на канцерогени у косметиці

Ініціатива Єврокомісії щодо дозволу стосується кремів та лосьйонів.

Країни ЄС виступили проти скасування заборони на канцерогени у косметиці
косметика
Фото: EPA/UPG

Країни-члени ЄС планують заблокувати ініціативу Єврокомісії щодо скасування автоматичної заборони на використання у косметичних засобах речовин, що можуть спричиняти рак, мутації чи порушення репродуктивної функції (CMR), повідомляє Politico з посиланням на проєкт рішення Ради ЄС.

Єврокомісія у межах програми спрощення законодавства запропонувала дозволити використання таких речовин у косметиці, яку не ковтають і не вдихають, аргументуючи це нижчим ризиком для здоров’я. Йдеться, зокрема, про креми і лосьйони.

Однак у проєкті позиції Ради ЄС від 27 жовтня зазначається, що всі CMR-речовини мають залишатися під забороною, незалежно від того, як вони потрапляють до організму — через шкіру, вдихання чи проковтування. Винятки пропонують дозволяти лише після експертної оцінки Комітету з питань безпеки споживачів Єврокомісії (SCCS).

Рада ЄС обговорить зміни 30 жовтня.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies