ЄС погодив додаткове фінансування для реконструкції українських лікарень

Кошти будуть спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази лікарень.

Під час п’ятого засідання Керівного комітету Українського інвестиційного плану (Ukraine Investment Framework, UIF) ЄС погодив виділення додаткового фінансування під гарантії для спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Орієнтовно 50 млн євро планується спрямувати на реконструкцію лікарень, що зазнали значних ушкоджень внаслідок воєнних дій або працюють із підвищеним навантаженням. Йдеться насамперед про лікарні, які обслуговують в тому числі внутрішньо переміщених осіб", — ідеться у повідомленні.

У МОЗ зазначають, що додаткове фінансування дозволить покрити підготовчі та будівельні етапи реалізації проєктів.

Зокрема, йдеться про проведення техніко-економічних досліджень, екологічно-соціальних оцінок, розробку проєктної та тендерної документації, здійснення будівельно-монтажних робіт, технічного нагляду, а також закупівлю сучасного медичного та лабораторного обладнання.

Відбір конкретних закладів для реалізації заходів відбуватиметься після остаточного підтвердження наявності фінансування.

Під час засідання обговорили також формат залучення коштів Чеської Республіки через NRB (в межах програми “Renovation and Modernization of Hospitals”).

Очікується, що ці кошти будуть спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази лікарень, включаючи постачання обладнання, а також проведення ремонтних робіт в разі потреби.

"Міністерство охорони здоров’я України висловлює вдячність міжнародним партнерам за системну підтримку української медицини, зокрема за фінансову допомогу, яка дозволяє відновлювати пошкоджену інфраструктуру та посилювати спроможність медичних закладів надавати якісні послуги в умовах війни", — ідеться у повідомленні.