Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Осло відкривають пам’ятник доньці Ярослава Мудрого — королеві Норвегії Єлизаветі Ярославні
В Осло відкривають пам’ятник доньці Ярослава Мудрого — королеві Норвегії Єлизаветі Ярославні
ГоловнаСвіт

Євросоюз продовжив на рік санкції проти "керівників" невизнаного Придністров'я

Обмеження діятимуть щонайменше до жовтня 2026 року.

Євросоюз продовжив на рік санкції проти "керівників" невизнаного Придністров'я
З'їзд "депутатів" невизнаного Придністров'я

Рада Європейського Союзу оприлюднила в офіційному журналі блоку рішення щодо продовження санкцій проти людей, які належать до "влади" невизнаного Придністров'я та чинять супротив вирішенню конфлікту.

Обмеження на в'їзд та інші кроки стосуватимуть не лише чинних, але й колишніх "посадовців" сепаратистського регіону. Йдеться, зокрема, про самопроголошеного екслідера Придністров'я Ігоря Смирнова та його синів, колишнього "міністра закордонних справ" Валерія Ліцкая та нинішнього "президента" Вадима Красносельського. 

ЄС особливо звертає увагу на неприпустимість перешкоджання "чиновниками" Придністров'я діяльності румуномовних шкіл. Відповідні особи також внесені до чорного списку.

Санкції продовжено на один рік - вони діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies