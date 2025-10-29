Євросоюз продовжив на рік санкції проти "керівників" невизнаного Придністров'я

Обмеження діятимуть щонайменше до жовтня 2026 року.

Рада Європейського Союзу оприлюднила в офіційному журналі блоку рішення щодо продовження санкцій проти людей, які належать до "влади" невизнаного Придністров'я та чинять супротив вирішенню конфлікту.

Обмеження на в'їзд та інші кроки стосуватимуть не лише чинних, але й колишніх "посадовців" сепаратистського регіону. Йдеться, зокрема, про самопроголошеного екслідера Придністров'я Ігоря Смирнова та його синів, колишнього "міністра закордонних справ" Валерія Ліцкая та нинішнього "президента" Вадима Красносельського.

ЄС особливо звертає увагу на неприпустимість перешкоджання "чиновниками" Придністров'я діяльності румуномовних шкіл. Відповідні особи також внесені до чорного списку.

Санкції продовжено на один рік - вони діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.