В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСвіт

Іран відновлює ракетну програму за допомогою Китаю попри санкції ООН

До іранського порту із Китаю прибули кілька партій перхлорату натрію — ключового компонента твердого палива для ракет середньої дальності.

Іран відновлює ракетну програму за допомогою Китаю попри санкції ООН
прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Іран нарощує виробництво балістичних ракет попри відновлення санкцій ООН, які забороняють продаж зброї та ракетну діяльність, пише CNN

За даними європейських спецслужб, до іранського порту Бендер-Аббас із Китаю прибули кілька партій перхлорату натрію — ключового компонента твердого палива для ракет середньої дальності. Йдеться приблизно про 2 тисячі тонн речовини, придбаних після 12-денної війни Ірану з Ізраїлем у червні.

Кілька суден, які доправляли вантаж, уже перебувають під санкціями США. Поставки здійснювалися після snapback-механізм, який у вересні автоматично відновив дію старих санкцій проти Тегерана через порушення умов ядерної угоди 2015 року.

У CNN підтвердили маршрути частини суден — зокрема, MV Basht, Barzin, Elyana та Artavand, що курсували між китайськими портами й Іраном від вересня до жовтня. Одне з них вимкнуло систему стеження AIS, щоб приховати свої переміщення.

Китай офіційно заявив, що “не знайомий із конкретною ситуацією”, але дотримується “всіх міжнародних зобов’язань щодо експортного контролю”. У Пекіні водночас назвали повернення санкцій “неконструктивним” і “перешкодою для дипломатичного врегулювання”.

Експерти вважають, що перхлорат натрію може бути проміжним елементом у виробництві забороненого перхлорату амонію, який використовується в ракетних двигунах. Саме “лазівка” в санкційних формулюваннях, що прямо не згадують цю сполуку, дозволяє Китаю юридично уникати порушень.
Теми: , ,
