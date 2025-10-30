Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
МЗС Великобританії: Додік залишається під санкціями

Великобританія оголосила про запровадження санкцій проти Мілорада Додіка 11 квітня 2022 року.

МЗС Великобританії: Додік залишається під санкціями
Додік на параді в Москві.
Фото: raport.ba

МЗС Великобританії повідомило, чи скасує ця країна санкції проти колишнього президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, повідомляє “Радіо Свобода”.

Зовнішньополітичне відомство нагадало, що режим санкцій Великобританії дозволяє запроваджувати санкції проти тих, хто підриває або загрожує суверенітету, територіальній цілісності, міжнародній правосуб'єктності чи конституційному порядку Боснії та Герцеговини.

“Мілорад Додік та Желька Цвіянович залишаються під санкціями за такі дії. Санкції мають свою мету. Ми сподіваємося, що Мілорад Додік та Желька Цвіянович змінять свій нинішній курс та продемонструють суттєву відданість повазі Дейтонської мирної угоди та державних інституцій Боснії та Герцеговини”, – йдеться у відповіді МЗС Великобританії.

Великобританія оголосила про запровадження санкцій проти Мілорада Додіка та Жельки Цвіянович 11 квітня 2022 року за, як було сказано, спроби підірвати легітимність та функціональність держави Боснія і Герцеговина.

Санкції включають заборону на поїздки та заморожування активів, і є першими в рамках британського режиму санкцій для Боснії та Герцеговини.

  • Міністерство фінансів США оновило санкційний список, виключивши з нього низку осіб і компаній із Республіки Сербської, серед яких — колишній президент РС Мілорад Додік, позбавлений мандата рішенням місцевого парламенту.
﻿
