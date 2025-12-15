Попри відстрочку впровадження санкцій проти російської компанії “Лукойл”, Румунія вже планує передачу її активів іншим міжнародним компаніям. Про це державний секретар і міністр енергетики Румунії Крістіан Бушой заявив, відповідаючи на запитання LB.ua.
“Ми повинні виконувати це (рішення щодо закриття російської компанії “Лукойл”, - ред.) як американські санкції. Це було абсолютно чітко з самого початку. Також ми (Румунія, - ред.) належимо до тих держав-членів, які хотіли б бачити у санкційному списку дві компанії — “Лукойл” і “Роснєфть””, – зазначив Бушой.
Бушой підкреслив, що “Лукойл” безпосередньо стосується Румунії, компанія включена до санкційного списку також на рівні ЄС.
“Водночас це питання ще буде обговорюватися в Раді ЄС, зокрема в контексті інших санкційних пакетів. Іноді окремі держави-члени виступають проти таких рішень, але якщо вони отримують винятки – я маю на увазі, наприклад, Угорщину – то, можливо, погодяться і на це. Ми хочемо, щоб цей процес завершився чітким результатом: “Лукойл” більше не буде присутній у Румунії”, – підкреслив румунський політик.
За його словами, операції компанії можуть бути передані в межах міжнародної угоди, яка охоплюватиме всі міжнародні активи “Лукойл”.
Бушой також додав, що “наразі тривають переговори з кількома американськими або іншими прийнятними міжнародними компаніями. Адже історія про повну незалежність була, по суті, жартом: для всіх було очевидно, що контроль або принаймні вплив залишався дуже тісно пов’язаним з Росією”.
Бушой підкреслив, що якщо ж міжнародної угоди не буде досягнуто, тоді операції в Румунії може перебрати на себе румунська компанія або європейська чи американська — цілком імовірно, саме румунська. Але санкції будуть реалізовані в будь-якому разі.
“Наразі терміни (впровадження санкцій – ред.) продовжено: до березня–квітня — для роботи автозаправних станцій, і до грудня — для продажу операцій. Уже зараз нафтопереробний завод (“Лукойл” в Румунії – ред.) перебуває у складному становищі: його було зупинено на технічне обслуговування, а з урахуванням санкцій та небажання партнерів продовжувати співпрацю ситуація лише ускладнюється”, – сказав він.
Міністр пояснив також, що Румунія має плани на випадок непередбачуваних обставин.
“Ми провели переговори з OMV Petrom, Rompetrol, а також з іншими гравцями – SOCAR, OSCAR та іншими – щоб оцінити, як можна керувати ситуацією. В принципі, через імпортні механізми: ми маємо імпортні потужності, і щодо дизельного пального можемо впоратися з викликами”, – додав Бушой.
Він підкреслив, що “санкції в Румунії будуть імплементовані чітко і беззастережно. Ми не просили і не маємо наміру просити жодних дерогацій – навіть тоді, коли грудень був кінцевим терміном. Тепер дедлайн перенесено на квітень наступного року”.
- На початку грудня стало відомо, що міністерство фінансів США дозволило проведення операцій із роздрібними автозаправними станціями "Лукойла", які працюють за межами Росії. Ліцензія надає можливість здійснювати пов’язані транзакції до 29 квітня 2026 року.
- Управління з виконання фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) 27 листопада видало генеральну ліцензію, яка дає можливість продовжити бізнес-операції з компанією «Лукойл» та її дочірніми структурами.
- Уряд Румунії схвалив указ, який дозволяє взяти під контроль місцеві активи компаній, що перебувають під міжнародними санкціями. Йдеться, зокрема, про російський “Лукойл”.
- Тим часом угорська компанія MOL повідомила американським чиновникам про свою зацікавленість у придбанні міжнародних активів "Лукойла".