Операції компанії можуть бути передані в межах міжнародної угоди, яка охоплюватиме всі міжнародні активи “Лукойл”.

Попри відстрочку впровадження санкцій проти російської компанії “Лукойл”, Румунія вже планує передачу її активів іншим міжнародним компаніям. Про це державний секретар і міністр енергетики Румунії Крістіан Бушой заявив, відповідаючи на запитання LB.ua.

“Ми повинні виконувати це (рішення щодо закриття російської компанії “Лукойл”, - ред.) як американські санкції. Це було абсолютно чітко з самого початку. Також ми (Румунія, - ред.) належимо до тих держав-членів, які хотіли б бачити у санкційному списку дві компанії — “Лукойл” і “Роснєфть””, – зазначив Бушой.

Бушой підкреслив, що “Лукойл” безпосередньо стосується Румунії, компанія включена до санкційного списку також на рівні ЄС.

“Водночас це питання ще буде обговорюватися в Раді ЄС, зокрема в контексті інших санкційних пакетів. Іноді окремі держави-члени виступають проти таких рішень, але якщо вони отримують винятки – я маю на увазі, наприклад, Угорщину – то, можливо, погодяться і на це. Ми хочемо, щоб цей процес завершився чітким результатом: “Лукойл” більше не буде присутній у Румунії”, – підкреслив румунський політик.

За його словами, операції компанії можуть бути передані в межах міжнародної угоди, яка охоплюватиме всі міжнародні активи “Лукойл”.

Бушой також додав, що “наразі тривають переговори з кількома американськими або іншими прийнятними міжнародними компаніями. Адже історія про повну незалежність була, по суті, жартом: для всіх було очевидно, що контроль або принаймні вплив залишався дуже тісно пов’язаним з Росією”.

Бушой підкреслив, що якщо ж міжнародної угоди не буде досягнуто, тоді операції в Румунії може перебрати на себе румунська компанія або європейська чи американська — цілком імовірно, саме румунська. Але санкції будуть реалізовані в будь-якому разі.

“Наразі терміни (впровадження санкцій – ред.) продовжено: до березня–квітня — для роботи автозаправних станцій, і до грудня — для продажу операцій. Уже зараз нафтопереробний завод (“Лукойл” в Румунії – ред.) перебуває у складному становищі: його було зупинено на технічне обслуговування, а з урахуванням санкцій та небажання партнерів продовжувати співпрацю ситуація лише ускладнюється”, – сказав він.

Міністр пояснив також, що Румунія має плани на випадок непередбачуваних обставин.

“Ми провели переговори з OMV Petrom, Rompetrol, а також з іншими гравцями – SOCAR, OSCAR та іншими – щоб оцінити, як можна керувати ситуацією. В принципі, через імпортні механізми: ми маємо імпортні потужності, і щодо дизельного пального можемо впоратися з викликами”, – додав Бушой.

Він підкреслив, що “санкції в Румунії будуть імплементовані чітко і беззастережно. Ми не просили і не маємо наміру просити жодних дерогацій – навіть тоді, коли грудень був кінцевим терміном. Тепер дедлайн перенесено на квітень наступного року”.