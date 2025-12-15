Росіяни атакували Україну ракетами
У ДПСУ розповіли, що чоловік на мотоциклі намагався прорватися до Румунії

Порушника затримали.

Мотоцикл порушника кордону
Фото: ДПСУ

У Державній прикордонній службі розповіли, що чоловік на мотоциклі намагався незаконно прорватися до Румунії.

"Ввечері до пункту пропуску «Порубне» на мотоциклі прибув громадянин України. Чоловік мав намір виїхати до Румунії, однак проходити прикордонно-митний контроль він не збирався, знаючи, що не має підстав для виїзду з України", – зазначили у ДПСУ і додали, що чоловік просто спробував на великій швидкості прорватися через пункт пропуску до сусідньої країни.

Прикордонники Чернівецького загону зреагували миттєво. Подали команду "Бар’єр" та затримали порушника.

Ним виявився житель Львівської області 1992 року народження. Відносно затриманого складені протоколи за статтями 185-10 та 204-1 КУпАП.

Порушника та мотоцикл передали представникам Національної поліції.
