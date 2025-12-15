В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Генштаб підтвердив ураження Силами оборони Астраханського газопереробного заводу в Росії

На території заводу виникла потужна пожежа. 

Генштаб підтвердив ураження Силами оборони Астраханського газопереробного заводу в Росії
ураження Астраханського ГПЗ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони у ніч на 15 грудня завдали ударів по стратегічному об'єкту РФ – Астраханському  газопереробному заводу. 

Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження.

"З метою зниження спроможностей противника з виробництва вибухових речовин у ніч на 15 грудня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об’єкт противника – Астраханський  газопереробний завод", – ідеться у повідомленні.

Астраханський ГПЗ – одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Завод, зокрема, щороку виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу РФ.

На території заводу зафіксовано вибухи та виникла потужна пожежа.  Масштаби збитків уточнюються.  

У Генштабі додають, що Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України.
