Генштаб підтвердив ураження Силами оборони Астраханського газопереробного заводу в Росії

Сили оборони у ніч на 15 грудня завдали ударів по стратегічному об'єкту РФ – Астраханському газопереробному заводу.

Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження.

"З метою зниження спроможностей противника з виробництва вибухових речовин у ніч на 15 грудня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об’єкт противника – Астраханський газопереробний завод", – ідеться у повідомленні.

Астраханський ГПЗ – одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Завод, зокрема, щороку виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу РФ.

На території заводу зафіксовано вибухи та виникла потужна пожежа. Масштаби збитків уточнюються.

У Генштабі додають, що Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України.