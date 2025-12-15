Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Світ

​У Росії поскаржилися на атаку ТЕЦ у Білгороді, там – "серйозні пошкодження"

У Міноборони РФ стверджують, що збили 130 дронів, 15 із яких начебто летіли на Москву. 

Імовірна атака на ТЕЦ у Білгороді
Фото: ASTRA

У Росії поскаржилися на імовірну ракетну атаку ТЕЦ "Промінь" Білгороді. Загалом у Міноборони РФ стверджують, що збили 130 дронів, 15 із яких начебто летіли на Москву. 

Як пише телеграм-канал ASTRA, губернатор підтвердив "серйозні пошкодження інженерної інфраструктури".

За словами місцевої влади, по Білгороду завдали ракетного удару. А тамтешні ЗМІ опублікували кадри атаки та її наслідків.

ГТ ТЕЦ "Промінь" – газотурбінная теплоелектроцентраль у місті Білгород, одна з основних енерго- та теплостанцій міста. 

Основним паливом є газ. Забезпечує електрикою та теплом частину мікрорайону "Харківська гора" та інші райони Білгорода.
﻿
