Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські захисники вчора зупинили 158 російських штурмів

Сили оборони уразили три райони зосередження особового складу, п’ять пунктів управління, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Українські захисники вчора зупинили 158 російських штурмів
Військовослужбовець ЗСУ. Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Розпочалася 1 391-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом за вчора зафіксовано 158 бойових зіткнень.

Про це інформує Генштаб.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4286 обстрілів, з них 133 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6447 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Баранівка Харківської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Придорожнє, Новобойківське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, п’ять пунктів управління, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, здійснив 152 обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили сім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 13 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку противник наступав один раз: у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наблизитись до наших позицій у районі Антонівського мосту.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також ворог втратив два танки, 10 бойових броньованих машин, 64 артилерійських системи, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 653 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної та 207 одиниць автомобільної техніки.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies