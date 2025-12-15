Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Росіяни атакували Україну ракетами
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Шестеро мешканців Херсонщини поранені через агресію РФ

Ворог пошкодив будинки, ферму і супермаркет.

Шестеро мешканців Херсонщини поранені через агресію РФ
Фото: nikvesti.com

Упродовж доби унаслідок російської агресії на Херсонщині поранені шестеро людей. Від обстрілів постраждав 31 населений пункт області.

Про це у телеграмі розповів начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Чорнобаївка, Станіслав, Білозерка, Берислав, Новорайськ, Понятівка, Микільське, Антонівка, Кізомис, Золота Балка, Софіївка, Дніпровське, Комишани, Тягинка, Урожайне, Велетенське, Веселе, Дослідне, Дудчани, Іванівка, Козацьке, Львове, Милове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Токарівка, Хрещенівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 4 приватні будинки. 

Також окупанти понівечили фермерське господарство та  супермаркет.
