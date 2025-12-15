Шестеро мешканців Херсонщини поранені через агресію РФ

Ворог пошкодив будинки, ферму і супермаркет.

Упродовж доби унаслідок російської агресії на Херсонщині поранені шестеро людей. Від обстрілів постраждав 31 населений пункт області.

Про це у телеграмі розповів начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Чорнобаївка, Станіслав, Білозерка, Берислав, Новорайськ, Понятівка, Микільське, Антонівка, Кізомис, Золота Балка, Софіївка, Дніпровське, Комишани, Тягинка, Урожайне, Велетенське, Веселе, Дослідне, Дудчани, Іванівка, Козацьке, Львове, Милове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Токарівка, Хрещенівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 4 приватні будинки.

Також окупанти понівечили фермерське господарство та супермаркет.