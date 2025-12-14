Окупанти атакували медзаклад у Херсоні, є поранені

Уранці 14 грудня росіяни атакували з дрона територію одного із закладів охорони здоров'я у Херсоні.
Про це повідомила Херсонська МВА.
"Російські окупанти з дрона атакувати територію одного із закладів охорони здоров'я. Внаслідок атаки поранення отримали жінка та чоловік 58 та 62 років. В них – мінно-вибухові травми та різані рани обличчя. Обох госпіталізовано", – ідеться у повідомленні.
Постраждалим надається необхідна медична допомога.
Також у Чорнобаївці російські окупанти атакували з БПлА цивільну автівку.
Внаслідок удару постраждала 50-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та поранення обличчя.
- Упродовж минулої доби під ворожими обстрілами опинилися понад 25 населених пунктів Херсонської області. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі.