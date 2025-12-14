В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Окупанти атакували медзаклад у Херсоні, є поранені

У Чорнобаївці російськи дрон атакував цивільне авто.

Окупанти атакували медзаклад у Херсоні, є поранені
Фото: nikvesti.com

Уранці 14 грудня росіяни атакували з дрона територію одного із закладів охорони здоров'я у Херсоні.

Про це повідомила Херсонська МВА.

"Російські окупанти з дрона атакувати територію одного із закладів охорони здоров'я. Внаслідок атаки поранення отримали жінка та чоловік 58 та 62 років. В них – мінно-вибухові травми та різані рани обличчя. Обох госпіталізовано", – ідеться у повідомленні. 

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Також у Чорнобаївці  російські окупанти атакували з БПлА цивільну автівку.

Внаслідок удару постраждала 50-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та поранення обличчя.
Теми: , , ,
﻿
