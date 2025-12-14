Головне за ніч та ранок неділі, 14 грудня: удар по магазину в Запоріжжі, атака на Одещину, понад 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 154 бойових зіткнення, бої на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, Зеленський у Берліні.

Уранці 14 грудня російські окупанти атакували магазин в одному із мікрорайонів міста Запоріжжя.

За інформацією очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, станом на 12:00 за допомогою лікарів звернулося 7 людей.

Серед людей, яким знадобилася медична допомога внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, є дитина та співробітник ДСНС. До лікарів продовжують звертатися постраждалі після атаки на торговий центр. Крім того, бригади "швидкої" направлені на місця інших влучань.

Приміщення зруйновані, наслідки встановлюються.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового-Шахового, Сухецького, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак, стільки ж – на Гуляйпільському.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 710 російських окупантів. Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 188 490 осіб.

За інформацією Генштабу, Сили оборони успішно відпрацювали по Афіпському НПЗ, нафтобазі в Урюпінську та об’єктах росіян на ТОТ України.

"У межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістичного забезпечення військових частин російських окупаційних військ, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу (Краснодарський край, рф)", – ідеться у повідомленні.

Уночі 14 грудня російські окупанти вкотре атакували Одеську область ударними дронами.

Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

"На місцях працюють усі відповідні служби. Для допомоги населенню розгорнуті пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах. Робиться все можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків чергової атаки", – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Рятувальники та комунальні служби задіяні у повному обсязі, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.

У ніч на 14 грудня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М з Ростовської області та 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків. Близько 85 із них – "шахеди".

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Президент Володимир Зеленський наразі не отримав офіційної реакції США на останні пропозиції України щодо мирного плану.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами 14 грудня. "Ні, я ще не отримував реакції Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув через свою переговорну команду. Але я отримую всі сигнали і я буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні", – зазначив глава держави.

Президент також повідомив, що сьогодні перебуває у Берліні, де заплановано низку зустрічей із західними партнерами. "Сьогодні в нас україно-американський день в Берліні. Безумовно, я сьогодні буду бачити канцлера Мерца. І, напевно, сьогодні ввечері зустрінуся з деякими лідерами Європи", – додав Зеленський.

