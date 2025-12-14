Уночі 14 грудня російські окупанти вкотре атакували Одеську область ударними дронами. Пошкоджена енергетична та просимлова інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку по території Одеської області із застосуванням ударних безпілотників", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ударів зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.

Інформація про постраждалих не надходила.

"На місцях працюють усі відповідні служби. Для допомоги населенню розгорнуті пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах. Робиться все можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків чергової атаки", – додає Кіпер.

Рятувальники та комунальні служби задіяні у повному обсязі, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.