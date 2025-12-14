Країни східного флангу ЄС почнуть спільні оборонні проєкти

«Росія є загрозою сьогодні, завтра і на багато років уперед», - заявив премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Країни Євросоюзу, що розташовані найближче до кордону з Росією, вже наступного тижня розпочнуть практичну роботу над посиленням оборони східного флангу ЄС.

Про це заявив премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає Bloomberg.

За його словами, на саміті країн східного флангу, який Орпо скликає у Гельсінкі, лідери Фінляндії, Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії планують узгодити конкретні формати співпраці та спільну позицію в межах ЄС щодо оборонних питань.

«Росія є загрозою сьогодні, завтра і на багато років уперед. Найбільший тиск припадає саме на східні кордони Європи», — заявив Орпо.

Він зазначив, що учасники зустрічі мають намір надіслати «чіткий сигнал Брюсселю» та домагатися фінансування оборонних проєктів. За словами фінського премʼєра, наразі для пілотних ініціатив доступно близько 1,5 млрд євро, а в новій багаторічній фінансовій перспективі ЄС з 2027 року обсяг оборонних коштів може сягнути 135 млрд євро.

Орпо уточнив, що країни східного флангу планують подаватися на фінансування проєктів, пов’язаних із захистом кордонів, протиповітряною обороною, виявленням і протидією безпілотникам, а також розвитком сухопутних сил.