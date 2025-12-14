Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСвіт

Країни східного флангу ЄС почнуть спільні оборонні проєкти

«Росія є загрозою сьогодні, завтра і на багато років уперед», - заявив премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Країни східного флангу ЄС почнуть спільні оборонні проєкти
Фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо
Фото: EPA/UPG

Країни Євросоюзу, що розташовані найближче до кордону з Росією, вже наступного тижня розпочнуть практичну роботу над посиленням оборони східного флангу ЄС. 

Про це заявив премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає Bloomberg.

За його словами, на саміті країн східного флангу, який Орпо скликає у Гельсінкі, лідери Фінляндії, Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії планують узгодити конкретні формати співпраці та спільну позицію в межах ЄС щодо оборонних питань.

«Росія є загрозою сьогодні, завтра і на багато років уперед. Найбільший тиск припадає саме на східні кордони Європи», — заявив Орпо.

Він зазначив, що учасники зустрічі мають намір надіслати «чіткий сигнал Брюсселю» та домагатися фінансування оборонних проєктів. За словами фінського премʼєра, наразі для пілотних ініціатив доступно близько 1,5 млрд євро, а в новій багаторічній фінансовій перспективі ЄС з 2027 року обсяг оборонних коштів може сягнути 135 млрд євро.

Орпо уточнив, що країни східного флангу планують подаватися на фінансування проєктів, пов’язаних із захистом кордонів, протиповітряною обороною, виявленням і протидією безпілотникам, а також розвитком сухопутних сил.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies