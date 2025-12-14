НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
ГоловнаСвіт

У Берліні розпочалася зустріч делегацій України та США

Головна тема – мирний план США.

У Берліні розпочалася зустріч делегацій України та США
Зустріч делегацій США та України в Берліні
Фото: Офіс президента

У Берліні розпочалася зустріч делегацій України та США.

Про це повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський і опублікував фото.

Крім нього, з української сторони в переговорах також бере участь секретар РНБО Рустем Умєров.

США представляють спецпосланник президента Дональда Трампа Стів Уіткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Також на зустрічі є канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Головна тема зустрічі – мирний план США.

Напередодні Зеленський заявив, що Україна готується до зустрічей з американською стороною та європейськими союзниками найближчими днями. За його словами, порядок денний у Берліні буде насичений.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies