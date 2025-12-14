У Берліні розпочалася зустріч делегацій України та США.
Про це повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський і опублікував фото.
Крім нього, з української сторони в переговорах також бере участь секретар РНБО Рустем Умєров.
США представляють спецпосланник президента Дональда Трампа Стів Уіткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Також на зустрічі є канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
Головна тема зустрічі – мирний план США.
Напередодні Зеленський заявив, що Україна готується до зустрічей з американською стороною та європейськими союзниками найближчими днями. За його словами, порядок денний у Берліні буде насичений.