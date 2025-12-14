Зустріч делегацій США та України в Берліні

У Берліні розпочалася зустріч делегацій України та США.

Про це повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський і опублікував фото.

Крім нього, з української сторони в переговорах також бере участь секретар РНБО Рустем Умєров.

США представляють спецпосланник президента Дональда Трампа Стів Уіткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Також на зустрічі є канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Головна тема зустрічі – мирний план США.

Напередодні Зеленський заявив, що Україна готується до зустрічей з американською стороною та європейськими союзниками найближчими днями. За його словами, порядок денний у Берліні буде насичений.