Макрон після розмови із Зеленським: американці, європейці та українці прагнуть лише миру

Перед зустріччю з делегацією США Володимир Зеленський поспілкувався з французьким колегою Еммануелем Макроном.
Як написав опісля Макрон на своїй сторінці у соцмережі Х, «американці, європейці та українці прагнуть лише миру».
«Франція є і надалі залишатиметься на боці України, щоб вибудувати міцний і тривалий мир — такий, що здатен гарантувати безпеку й суверенітет України, а також Європи, у довгостроковій перспективі», - наголосив Макрон.
Він висловив вдячність «всім українським, європейським та американським переговірникам, які працюють заради цієї мети».
У відповідь Зеленський додав, що сторони тісно координують свої дії та працюють «разом заради нашої спільної безпеки».
- 14 грудня у Берліні стартували переговори України і США щодо мирного плану. Володимри Зеленський і Секретар РНБО Рустем Умєров проводять перемовини із делегацією Штатів, яку представляють спецпосланник президента Дональда Трампа Стів Уіткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Також на зустрічі є канцлер ФРН Фрідріх Мерц.