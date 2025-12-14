У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Макрон після розмови із Зеленським: американці, європейці та українці прагнуть лише миру

«Франція є і надалі залишатиметься на боці України», - запевнив Макрон.

Емманюель Макрон та Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Перед зустріччю з делегацією США Володимир Зеленський поспілкувався з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Як написав опісля Макрон на своїй сторінці у соцмережі Х, «американці, європейці та українці прагнуть лише миру». 

«Франція є і надалі залишатиметься на боці України, щоб вибудувати міцний і тривалий мир — такий, що здатен гарантувати безпеку й суверенітет України, а також Європи, у довгостроковій перспективі», - наголосив Макрон.

Він висловив вдячність «всім українським, європейським та американським переговірникам, які працюють заради цієї мети».

У відповідь Зеленський додав, що сторони тісно координують свої дії та працюють «разом заради нашої спільної безпеки».

  • 14 грудня у Берліні стартували переговори України і США щодо мирного плану. Володимри Зеленський і Секретар РНБО Рустем Умєров проводять перемовини із делегацією Штатів, яку представляють спецпосланник президента Дональда Трампа Стів Уіткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Також на зустрічі є канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
