Макрон після розмови із Зеленським: американці, європейці та українці прагнуть лише миру

«Франція є і надалі залишатиметься на боці України», - запевнив Макрон.

Перед зустріччю з делегацією США Володимир Зеленський поспілкувався з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Як написав опісля Макрон на своїй сторінці у соцмережі Х, «американці, європейці та українці прагнуть лише миру».

«Франція є і надалі залишатиметься на боці України, щоб вибудувати міцний і тривалий мир — такий, що здатен гарантувати безпеку й суверенітет України, а також Європи, у довгостроковій перспективі», - наголосив Макрон.

Він висловив вдячність «всім українським, європейським та американським переговірникам, які працюють заради цієї мети».

У відповідь Зеленський додав, що сторони тісно координують свої дії та працюють «разом заради нашої спільної безпеки».