Політика

Народна депутатка Скороход вийшла із СІЗО

За неї внесли 3 млн грн застави.

Народна депутатка Скороход вийшла із СІЗО
викриття учасників злочинної групи

Народна депутатка Анна Скороход вийшла з-під варти після внесення застави у понад 3 млн грн і наразі перебуває у Києві з електронним браслетом, пише «Суспільне».

Адвокат депутатки Олег Бургела повідомив, що 12 грудня після обіду за Скороход внесли заставу, кошти перерахували так звані треті особи — хто саме, захисник не уточнив. При цьому він наголосив, що це не гроші самої депутатки. 

Після звільнення з СІЗО Скороход одягнули електронний засіб контролю. Вона не перебуває під домашнім арештом і може пересуватися Україною.

Адвокат уже подав апеляцію на запобіжний захід - хочуть зменшити суму застави і скасувати електронний браслет.

15 грудня Вищий антикорупційний суд також розглядатиме питання арешту майна Скороход.

  • Нардепка – фігурантка антикорупційного розслідування про діяльність злочинної групи, яка за винагороду пропонувала домовитися про санкції РНБО на конкретні фірми.
  • Скороход звинувачують в організації роботи такої групи.
﻿
