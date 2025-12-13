Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаПолітика

Bloomberg: Європа бачить у “мирному плані” Трампа передумови для наступного етапу агресії РФ з території Донеччини

Запропонований США план створення демілітаризованої зони може дати Кремлю прикриття для розгортання прихованих сил у спірному районі для повторного вторгнення.

Bloomberg: Європа бачить у “мирному плані” Трампа передумови для наступного етапу агресії РФ з території Донеччини
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Європейські посадовці дедалі більше занепокоєні тим, що мирну угоду щодо України, яку посередницьки просувають США, Росія може використати у власних інтересах — як шлях до повторного вторгнення на території на сході країни, зокрема в зруйнований війною регіон Донбасу, пише Bloomberg

Побоювання, які стали одним із головних каменів спотикання в нещодавніх переговорах, полягають у тому, що запропонований США план створення демілітаризованої зони може дати Кремлю прикриття для розгортання прихованих сил у спірному районі, розповіли джерела, обізнані з питанням. 

За їхніми словами, Кремль може вдатися до гібридних методів, зокрема так званих операцій «під чужим прапором», щоб підірвати гарантії безпеки США і створити привід для нового вторгнення.

Контроль над територіями залишається ключовим питанням переговорів між Вашингтоном, Києвом і Москвою. Росія вимагає виведення українських військ із Донецької та Луганської областей, тоді як Україна відмовляється поступатися землею. Обговорюються різні варіанти — від спеціального управління чи «вільної економічної зони» до демілітаризованого статусу регіону.

У Європі наголошують, що будь-яке відведення українських військ може створити нові ризики безпеці, а головне завдання Заходу — не допустити, щоб мирна угода заклала механізми для реваншу Росії. Київ, зі свого боку, наполягає на збереженні територіальної цілісності та отриманні чітких і надійних гарантій безпеки від союзників.
