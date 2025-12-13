Глава профільного підкомітету: РНБО готує рішення для блокування російської музики на стрімінгових сервісах

Наразі готовий список з 120 артистів, музику яких стрімінги потенційно можуть заблокувати на території України або видалити (якщо це має відношення до тероризму), керуючись рішенням РНБО України.

Глава підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), президент Всеукраїнської асоціації музичних подій UAME Олександр Санченко розповів про напрацювання механізму блокування російських виконавців на музичних стрімінгах в Україні.

"Ми [UAME] зробили відкриту google-форму і звернулися до музичних медіа із закликом допомогти інформаційно. Туди додали перелік виконавців і подали до Служби безпеки України, а вони чи Мінкульт подають на РНБО. Частина уже внесена, частина в процесі", – сказав Санченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Також, за його словами, уже проведена комунікація з представниками стрімінгових платформ, щоб почути їхню думку, як би вони змогли реалізувати заборону російської музики в Україні.

"Вони нам фактично сказали, що є два варіанти: ви або закон приймаєте, що, наприклад, по мовній ознаці треба забороняти, тоді ми будемо реагувати; або у вас є санкції РНБО по конкретних артистах і ви звертаєтеся, що ви хочете заблокувати по геолокації, щоб вони не видавалися в Україні, або видалити, якщо це має відношення до тероризму чи таке інше", – розповів Санченко.

За його словами, перший варіант не валідний з погляду євроінтеграції України, тому зараз в Офісі президента і профільному підкомітеті парламенту йде робота над тим, щоб рішення РНБО зʼявилося швидше.

"Щоб вони звернулися до стрімінгів, що дивіться: уже є близько 120 артистів, які отримали обмежувальні речі від РНБО, щоб платформи прийняли рішення про блокування", – зазначив депутат.

Він зазначив, що зараз проходить процес по перших 120 артистах, і він сподівається, що найближчим часом інформація про них буде відправлена від РНБО до музичних платформ.

На уточнення, чи всі стрімінги готові погодитися на такий варіант, Санченко зазначив, що це буде зрозуміло до березня 2026 року, чи всі платформи відгукнуться.

На запитання, що буде з музикою так званих "хороших русских", по яких РНБО не буде приймати рішення, Санченко відповів, що це підвішене питання.

"Ще в минулому законодавстві ми передбачали "білі списки", там є процедура, поки нуль артистів в тих списках. Це означає, що цей артист публічно пише в СБУ, що засуджує російську агресію, і далі приймається рішення, що ми його можемо залишати в медійному полі. Ми зробили такий жест декілька років тому, бо думали, що це буде їх спонукати виходити з такою позицією, що нам було важливо інформаційно, але ніхто не подався", – розповів глава підкомітету.

Що стосується російськомовних пісень українських артистів, на його думку, їхня кількість буде зменшуватися природнім шляхом, особливо якщо держава буде підтримувати україномовну музику.