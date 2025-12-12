Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаКультура

​Переможець минулорічного Євробачення Nemo повертає трофей

Це сталось через допуск Ізраїлю до конкурсу у 2026 році.

Швейцарський співак Nemo виступає на фестивалі Paleo 27 липня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Переможець Євробачення у 2024 році Nemo повідомив, що повертає трофей через допуск Ізраїлю до конкурсу у 2026 році.

На думку музиканта, це рішення суперечить цінностям Євробачення, а саме “єдності, інклюзивності та гідності”, особливо коли Незалежна міжнародна комісія ООН визнала геноцидом ситуацію в Смузі Гази.

“Якщо цінності, які ми прославляємо на сцені, не працюють поза сценою, тоді навіть найкрасивіші пісні втрачають значення. А до того часу цей трофей - ваш”, - наголосив Nemo.
