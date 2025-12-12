​Переможець минулорічного Євробачення Nemo повертає трофей

Переможець Євробачення у 2024 році Nemo повідомив, що повертає трофей через допуск Ізраїлю до конкурсу у 2026 році.
На думку музиканта, це рішення суперечить цінностям Євробачення, а саме “єдності, інклюзивності та гідності”, особливо коли Незалежна міжнародна комісія ООН визнала геноцидом ситуацію в Смузі Гази.
“Якщо цінності, які ми прославляємо на сцені, не працюють поза сценою, тоді навіть найкрасивіші пісні втрачають значення. А до того часу цей трофей - ваш”, - наголосив Nemo.
- Ісландія приєдналася до Іспанії, Словенії, Ірландії та Нідерландів у бойкоті пісенного конкурсу Євробачення-2026, який відбудеться у Відні.
- Йоганнес Пітч, який із піснею Wasted Love став переможцем Євробачення-2025 у Базелі, заявив про бажання "проведення наступного конкурсу у Відні без Ізраїлю".
- Європейська мовна спілка стверджує, що зможе оприлюднити повний список учасників Євробачення-2026 до Різдва. Україна там гарантовано буде - вже оголошено 9 із 10 фіналістів національного відбору.