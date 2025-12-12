​Переможець минулорічного Євробачення Nemo повертає трофей

Це сталось через допуск Ізраїлю до конкурсу у 2026 році.

Переможець Євробачення у 2024 році Nemo повідомив, що повертає трофей через допуск Ізраїлю до конкурсу у 2026 році.

На думку музиканта, це рішення суперечить цінностям Євробачення, а саме “єдності, інклюзивності та гідності”, особливо коли Незалежна міжнародна комісія ООН визнала геноцидом ситуацію в Смузі Гази.

“Якщо цінності, які ми прославляємо на сцені, не працюють поза сценою, тоді навіть найкрасивіші пісні втрачають значення. А до того часу цей трофей - ваш”, - наголосив Nemo.