Chapter Ukraine є цифровою платформою, на якій зібраний перелік українських книжок в іноземних перекладах.

Запущено французьку версію Chapter Ukraine — цифрової платформи, що збирає повну інформацію про українські книжки, доступні у перекладі іноземними мовами. Це вже четверта мовна версія каталогу.

У стартовому французькому розділі представлено понад 100 книжок від 34 українських видавництв.

За словами однієї з ініціаторок проєкту Ірини Батуревич, створити та протестувати каталог допомогла Українська каса Desjardins, яка підтримала українську присутність на книжковому салоні у Монреалі:

«Завдяки цьому проєкту не тільки ми, але й усі інші зможуть легко знайти україномовні видання, які можна замовити через локальні бібліотеки або книгарні».

Каталог формують експерти, добираючи видання за чіткими критеріями: професійний переклад; наявність накладу й доступність у продажу; відгуки читачів на міжнародних платформах (Goodreads тощо); наявні критичні рецензії у медіа; зрозуміла система дистрибуції.

Організатори закликають українські громади надсилати списки обраних видань до франкомовних бібліотек і книгарень, щоб до річниці повномасштабного вторгнення — 24 лютого — у Франції, Бельгії, Швейцарії та Канаді з’явилися тематичні полиці з українською літературою.

«Ми вже побачили, як це працює: у бібліотеках Монреаля завдяки каталогу з’явилися українські добірки. Це доводить, що одна ініціативна громада може змінити видимість країни у великій книжковій екосистемі», — наголошує співзасновниця Українського клубу Монреаля Ольга Головко.

Окрім французької, платформа вже має англійську, німецьку та іспанську версії.

Експертна група проєкту: Ольга Головко, Ірина Батуревич, Євгенія Вятчанінова та Наталя Пилипчук.