Найбільше шансів на здобуття нагород у фільму "Одна битва за іншою" Пола Андерсона.

Кінопремія "Золотий глобус", яку присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси, оголосила список номінантів серед фільмів та серіалів.

Одразу у дев'яти категоріях на статуетки претендує фільм "Одна битва за іншою" режисера Пола Андерсона. 8 номінацій у "Сентиментальної цінності" Йоакіма Трієра.

Потенційно найуспішніший серіал року - "Білий лотос", у якого 6 номінацій. Трохи відстає "Юнацтво" з 5-ма шансами на успіх.

Церемонія нагородження "Золотий глобус-2026" відбудеться 11 січня, ведучою вдруге поспіль буде Ніккі Глейзер.

Номінанти на "Золотий глобус-2026"

Найкращий драматичний фільм

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Це був лише нещасний випадок"

"Таємний агент"

"Сентиментальна цінність"

"Грішники"

Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія

"Блакитний місяць"

"Бугонія"

"Марті Супрім"

"Жодного вибору"

"Нова хвиля"

"Одна битва за іншою"

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

Джессі Баклі, "Гамнет"

Дженніфер Лоуренс, "Помри, моє кохання"

Ренате Рейнсве, "Сентиментальна цінність"

Джулія Робертс, "Після полювання"

Тесса Томпсон, "Гедда"

Ева Віктор "Вибач, крихітко"

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі

Джоел Еджертон, "Потяг у снах"

Оскар Айзек, "Франкенштейн"

Двейн Джонсон, "Незламний"

Майкл Б. Джордан, "Грішники"

Ваґнер Мора, "Таємний агент"

Джеремі Аллен Вайт, "Звільни мене з нізвідки"

Найкраща жіноча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

Роуз Бірн, "Я не залізна"

Синтія Еріво, "Зла: Назавжди"

Кейт Гадсон, "Пісня любові"

Чейз Інфініті, "Одна битва за іншою"

Аманда Сейфрід, "Заповіт Енн Лі"

Емма Стоун, "Бугонія"

Найкраща чоловіча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія