Кінопремія "Золотий глобус", яку присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси, оголосила список номінантів серед фільмів та серіалів.
Одразу у дев'яти категоріях на статуетки претендує фільм "Одна битва за іншою" режисера Пола Андерсона. 8 номінацій у "Сентиментальної цінності" Йоакіма Трієра.
Потенційно найуспішніший серіал року - "Білий лотос", у якого 6 номінацій. Трохи відстає "Юнацтво" з 5-ма шансами на успіх.
Церемонія нагородження "Золотий глобус-2026" відбудеться 11 січня, ведучою вдруге поспіль буде Ніккі Глейзер.
Номінанти на "Золотий глобус-2026"
Найкращий драматичний фільм
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Це був лише нещасний випадок"
- "Таємний агент"
- "Сентиментальна цінність"
- "Грішники"
Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія
- "Блакитний місяць"
- "Бугонія"
- "Марті Супрім"
- "Жодного вибору"
- "Нова хвиля"
- "Одна битва за іншою"
Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі
- Джессі Баклі, "Гамнет"
- Дженніфер Лоуренс, "Помри, моє кохання"
- Ренате Рейнсве, "Сентиментальна цінність"
- Джулія Робертс, "Після полювання"
- Тесса Томпсон, "Гедда"
- Ева Віктор "Вибач, крихітко"
Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі
- Джоел Еджертон, "Потяг у снах"
- Оскар Айзек, "Франкенштейн"
- Двейн Джонсон, "Незламний"
- Майкл Б. Джордан, "Грішники"
- Ваґнер Мора, "Таємний агент"
- Джеремі Аллен Вайт, "Звільни мене з нізвідки"
Найкраща жіноча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія
- Роуз Бірн, "Я не залізна"
- Синтія Еріво, "Зла: Назавжди"
- Кейт Гадсон, "Пісня любові"
- Чейз Інфініті, "Одна битва за іншою"
- Аманда Сейфрід, "Заповіт Енн Лі"
- Емма Стоун, "Бугонія"
Найкраща чоловіча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія
- Тімоті Шаламе, "Марті Супрім"
- Джордж Клуні, "Джей Келлі"
- Леонардо ДіКапріо, "Одна битва за іншою"
- Ітан Гоук, "Блакитний місяць"
- Лі Бьон Хон, "Жодного вибору"
- Джессі Племонс, "Бугонія"