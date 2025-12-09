НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаКультура

"Золотий глобус-2026" оголосив список номінантів

Найбільше шансів на здобуття нагород у фільму "Одна битва за іншою" Пола Андерсона.

"Золотий глобус-2026" оголосив список номінантів
"Золотий глобус"
Фото: EPA/UPG

Кінопремія "Золотий глобус", яку присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси, оголосила список номінантів серед фільмів та серіалів.

Одразу у дев'яти категоріях на статуетки претендує фільм "Одна битва за іншою" режисера Пола Андерсона. 8 номінацій у "Сентиментальної цінності" Йоакіма Трієра.

Потенційно найуспішніший серіал року - "Білий лотос", у якого 6 номінацій. Трохи відстає "Юнацтво" з 5-ма шансами на успіх.

Церемонія нагородження "Золотий глобус-2026" відбудеться 11 січня, ведучою вдруге поспіль буде Ніккі Глейзер. 

Номінанти на "Золотий глобус-2026"

Найкращий драматичний фільм

  • "Франкенштейн"
  • "Гамнет"
  • "Це був лише нещасний випадок"
  • "Таємний агент"
  • "Сентиментальна цінність"
  • "Грішники"

Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія

  • "Блакитний місяць"
  • "Бугонія"
  • "Марті Супрім"
  • "Жодного вибору"
  • "Нова хвиля"
  • "Одна битва за іншою"

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

  • Джессі Баклі, "Гамнет"
  • Дженніфер Лоуренс, "Помри, моє кохання"
  • Ренате Рейнсве, "Сентиментальна цінність"
  • Джулія Робертс, "Після полювання"
  • Тесса Томпсон, "Гедда"
  • Ева Віктор "Вибач, крихітко"

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі

  • Джоел Еджертон, "Потяг у снах"
  • Оскар Айзек, "Франкенштейн"
  • Двейн Джонсон, "Незламний"
  • Майкл Б. Джордан, "Грішники"
  • Ваґнер Мора, "Таємний агент"
  • Джеремі Аллен Вайт, "Звільни мене з нізвідки"

Найкраща жіноча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

  • Роуз Бірн, "Я не залізна"
  • Синтія Еріво, "Зла: Назавжди"
  • Кейт Гадсон, "Пісня любові"
  • Чейз Інфініті, "Одна битва за іншою"
  • Аманда Сейфрід, "Заповіт Енн Лі"
  • Емма Стоун, "Бугонія"

Найкраща чоловіча роль у кіно у жанрі мюзикл або комедія

  • Тімоті Шаламе, "Марті Супрім"
  • Джордж Клуні, "Джей Келлі"
  • Леонардо ДіКапріо, "Одна битва за іншою"
  • Ітан Гоук, "Блакитний місяць"
  • Лі Бьон Хон, "Жодного вибору"
  • Джессі Племонс, "Бугонія"
