Подія триватиме з 12 по 14 грудня 2025.

12–14 грудня у Львові відбудеться IV Конгрес Культури «ЗВ’ЯЗОК_РОЗРИВ» — масштабна подія, що цього року пройде в Будівлі Головної пошти.

Організатори оприлюднили повну програму заходу, присвяченого тому, що сьогодні об’єднує та роз’єднує українське суспільство.

Центральною темою Конгресу стане досвід зв’язків і розривів — між людьми, поколіннями, інституціями та містами — і те, як ці процеси формують наше сьогодення. У фокусі — культурні інституції в умовах нестабільності, нові моделі взаємодії, пам’ять, переживання втрат, сила відновлення, роль діаспори, сучасні медіа та культура.

Програма Конгресу охоплює дискусійну, професійну й мистецьку частини. На учасників чекають інспіраційна розмова, тематичні модеровані дискусії, професійні панелі та кураторська екскурсія. Особливе значення цього року матиме вимір Львів–Харків — як символ взаємної підтримки та спільної відповідальності. Мистецьку складову представить проєкт харківського художника Костянтина Зоркіна «Іменем міста в іншому місті».