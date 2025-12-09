Росіяни атакували Україну ракетами
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Культура

У Львові відбудеться IV Конгрес Культури «ЗВ’ЯЗОК_РОЗРИВ»

Подія триватиме з 12 по 14 грудня 2025.

CultHub
У Львові відбудеться IV Конгрес Культури «ЗВ’ЯЗОК_РОЗРИВ»
Фото: афіша організаторів

12–14 грудня у Львові відбудеться IV Конгрес Культури «ЗВ’ЯЗОК_РОЗРИВ» — масштабна подія, що цього року пройде в Будівлі Головної пошти. 

Організатори оприлюднили повну програму заходу, присвяченого тому, що сьогодні об’єднує та роз’єднує українське суспільство.

Центральною темою Конгресу стане досвід зв’язків і розривів — між людьми, поколіннями, інституціями та містами — і те, як ці процеси формують наше сьогодення. У фокусі — культурні інституції в умовах нестабільності, нові моделі взаємодії, пам’ять, переживання втрат, сила відновлення, роль діаспори, сучасні медіа та культура.

Програма Конгресу охоплює дискусійну, професійну й мистецьку частини. На учасників чекають інспіраційна розмова, тематичні модеровані дискусії, професійні панелі та кураторська екскурсія. Особливе значення цього року матиме вимір Львів–Харків — як символ взаємної підтримки та спільної відповідальності. Мистецьку складову представить проєкт харківського художника Костянтина Зоркіна «Іменем міста в іншому місті».

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
