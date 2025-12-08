Витрати на культуру у бюджеті 2026 року зросли на 45%

У держбюджеті 2026 року культурна сфера України отримає 16,145 млрд гривень. Таким чином витрати на культуру збільшуються на 45%.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Зокрема, видатки на зарплати працівників культури та освіти зростають на 191,5 млн гривень (+10,6%), а для закладів передвищої та вищої освіти - в 1,4 раза.

Видатки за напрямками:

заклади передвищої та вищої освіти отримають 345,6 млн гривень (+31,8%);

національні театри – 106,5 млн гривень (+8,5%);

національні художні колективи, концертні й циркові організації — 67,5 млн гривень (+8,5%);

заклади загальної середньої та позашкільної освіти — 32,9 млн гривень (+10%);

національні музеї, бібліотеки та культурно-просвітницькі центри — 83,3 млн гривень (+7,2%);

національні й державні заповідники — 52,1 млн гривень (+6,8%).

На програму “1000 годин українського контенту” спрямують 4 млрд гривень для зміцнення української ідентичності, протидії ворожим наративам і розвитку кіноіндустрії.

Також додаткове фінансування отримають:

⁠Український культурний фонд: 338,2 млн гривень на гранти, 5 млн на стипендії

⁠Український інститут книги: +6,3 млн гривень

Український інститут національної пам’яті: +26 млн гривень

В Мінкультури зазначили, що вже є домовленість про 4 млн євро інвестицій в Український фонд культурної спадщини.